Après 20 ans, j’ai rencontré le héros de mon enfance: le présentateur de nouvelles locales qui me ressemblait

Si vous demandez aux enfants qui sont leurs héros d’enfance, ils mentionneront probablement des personnages et des célébrités qu’ils voient à l’écran. Si vous avez mon âge (avoir 30 ans cet été, même si vous n’êtes pas tout à fait prêt pour cela), vous vous souvenez peut-être avoir admiré les Power Rangers ou Britney Spears.

J’ai cependant admiré Ellee Pai Hong.

Ce n’est pas le nom d’un acteur obscur ou d’une pop star du début des années 90 qui vous a échappé; Ellee Pai Hong était le présentateur de nouvelles du matin sur NBC Chicago au début des années 2000.

Ma mère a fidèlement regardé le 45secondes.fr Show et les nouvelles locales du matin chaque jour dans notre maison de banlieue de Chicago depuis avant ma naissance. Elle le fait toujours, en fait, et veut qu’Al Roker sache qu’il devrait aller doucement avec Craig Melvin.

C’est une question de chance ou de destin que je travaille maintenant pour AUJOURD’HUI, l’émission que j’ai vraiment regardée depuis ma naissance, et Ellee Pai Hong était la personne que je voyais chaque matin avant de prendre le bus. Il y a eu quelques jours où je n’ai pas écouté – j’étais fatigué, j’étais en retard, je finissais des devoirs – mais la plupart du temps, je regardais attentivement une femme américaine d’origine asiatique bien habillée annoncer la nouvelle dans ma ville natale.

Comme vous le dira quiconque est un observateur fervent des nouvelles du matin, il est facile de devenir attaché aux ancres que vous accueillez chaque jour chez vous. Pour moi, ce n’était pas seulement qu’Elle Pai Hong était cool et drôle – bien qu’elle l’était manifestement – c’était qu’elle était l’un des rares visages qui ressemblait au mien à la télévision à l’époque.

De gauche à droite: Alex Perez, Ellee Pai Hong et Ginger Zee animent les nouvelles du matin à Chicago en 2008. Gracieuseté de Ellee Pai Hong

J’ai vite découvert que mes compétences de vie consistaient, presque exclusivement, à parler aux autres et à écrire, alors j’ai décidé de poursuivre une carrière dans le journalisme. Et je peux dire avec certitude que je croyais pouvoir suivre mes rêves, au moins en partie, parce que j’avais regardé Ellee Pai Hong le faire pendant toutes ces années.

Lorsque j’ai mis les pieds sur le campus de l’Université du Missouri, qui abrite l’un des meilleurs programmes de journalisme du pays, j’ai eu un petit choc culturel. Les gens là-bas me demandaient constamment « Qu’est-ce que tu es? » et les seuls autres visages asiatiques que j’ai reconnus étaient des étudiants en échange venant étudier de l’autre côté du globe. Je n’étais pas sûr de ma place.

La journaliste et rédactrice de 45secondes.fr.com, Samantha Kubota, ancre à Columbia, Missouri, en 2013. KOMU

Plus tard, en tant que journaliste / présentatrice à la station NBC locale à Columbia, Missouri, j’ai pris des appels téléphoniques, des courriels, des tweets et des commentaires de téléspectateurs locaux qui se plaignaient de mon apparition à l’antenne. Et au moins certaines des réponses étaient liées à mon identité ethnique.

Mais à travers tout cela, j’ai essayé de canaliser les journalistes qui m’ont précédé, en particulier Ellee Pai Hong.

J’ai décidé de la retrouver pour cette pièce pour lui faire savoir à quel point sa présence et son succès comptaient pour moi. Elle a eu la gentillesse de discuter avec l’un de ses plus grands fans et a déclaré qu’elle travaillait toujours à la télévision, servant d’animatrice pour Comcast Newsmakers.

Hong avec Stephanie Kifowit en 2016 Gracieuseté de Ellee Pai Hong

Il s’avère qu’en grandissant à Los Angeles, elle a admiré un autre présentateur américain d’origine asiatique. Hong m’a dit qu’elle avait l’habitude de tromper ses deux sœurs pour qu’elles regardent les nouvelles de l’après-midi afin de pouvoir attraper la présentatrice de KCBS, Tritia Toyota.

«Nous n’avions qu’un seul téléviseur… et ils ne voulaient jamais regarder les informations», dit-elle en riant. «Je dirais: ‘Eh bien, tu ne veux pas regarder la météo pour savoir ce que tu portes à l’école demain?’»

Toyota a en fait cofondé l’Association des journalistes américains asiatiques en 1981. (Avertissement: je suis membre de l’AAJA, qui est maintenant une organisation nationale comptant plus de 1 500 membres à travers le pays).

«C’est ce que je regardais, et je me disais:« Oh, ça a l’air intéressant »», a déclaré Hong. «Et voir quelqu’un faire quelque chose comme ça (qui) me ressemble a rendu cela possible dans ma tête. Je crois fermement que vous devez voir des gens différents, comme des personnes diverses dans différents domaines, car cela vous relie à cet emploi ou à cette carrière. »

Elle a ajouté qu’elle n’avait réalisé que plus tard qu’elle voulait se lancer elle-même dans la télédiffusion.

«Honnêtement, je voulais être une star de Broadway», dit-elle avec un petit rire. «J’ai toujours été un peu un jambon. Mais j’ai réalisé que je ne suis pas un chanteur aussi génial.

Hong s’entretient avec Sam Kubota pour une interview en avril 2021. Gracieuseté de Sam Kubota

Comme toute personne rencontrant son modèle de carrière, j’ai également dû demander l’avis d’un professionnel de Hong.

Son premier conseil a été d’aborder les histoires sous tous les angles. Elle a expliqué que son premier patron (un «dur») dans un petit marché de nouvelles local lui avait fait approcher une famille en deuil après la mort de leurs deux enfants dans un incendie. Hong a dit qu’elle ne voulait pas faire l’histoire mais qu’elle ressentait la pression d’elle. patron, alors a demandé à la mère de lui parler de la vie de ses enfants avant leur mort prématurée.

«J’ai pris la position de, vous savez, parlons de vos enfants, à quel point ils étaient formidables. Parlez-moi de tout ce qu’ils ont fait et de quel genre d’enfants ils étaient et à quel point vous les aimez », a-t-elle déclaré. «Comme pour tout, il s’agit de la façon dont vous abordez les choses. Ne restez pas coincé en pensant que vous devez aborder les choses dans un sens – vous pouvez y arriver sous tous les angles. »

Un autre conseil: «Vous devez gérer à la hausse et à la baisse», faisant référence à l’importance de maintenir des relations de travail avec les subordonnés et ceux dont vous relevez.

« De toute évidence … être bon n’est que la base, vous devez être bon dans ce que vous faites », a-t-elle déclaré. « Mais vous devez gérer ces relations au sein de votre espace de travail … ce sont toujours les problèmes de personnes, les problèmes relationnels qui vous gênent. plus productif et plus créatif. »

Récemment, il y a eu une série de problèmes auxquels la communauté américaine d’origine asiatique est confrontée. Pendant que je parlais avec Hong à la fin avril, des attaques contre des personnes d’origine asiatique se sont déroulées dans tout le pays.

Hong m’a raconté comment sa fille avait fait face au racisme à l’école et comment elle l’avait entraînée à se défendre. Elle pense que toute la communauté devrait se rassembler pour se défendre elle-même et espère un changement durable.

«Je me sens comme les Américains d’origine asiatique, nous avons besoin d’une personne, d’un groupe ou de plusieurs personnes pour dire quelque chose et en parler fort», a-t-elle déclaré. «Culturellement parlant, en tant qu’Américains d’origine asiatique, nous grandissons pour être attentifs aux autres. Ce n’est pas «moi d’abord», c’est la considération des autres, travailler dur et faire ce que vous êtes censé faire.

«Mais, vous savez, le silence n’a jamais inspiré de changement, non, alors pour ne pas dire ce qui vous arrive, sur les commentaires désobligeants qui vous visent, sur les crimes haineux – plus sérieusement – qui vous sont arrivés, ce n’est pas le cas. faites n’importe quoi », a-t-elle poursuivi. «Cela n’incite pas au changement, donc j’ai l’impression qu’en tant que communauté, nous ne pouvons pas être réduits au silence. Et nous ne pouvons pas nous taire.

