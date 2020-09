Après 14 ans et 20 saisons: l’émission de téléréalité des Kardashians se termine en 2021

La famille élargie Kardashian-Jenner présente sa vie à la télévision depuis 2007. Qu’il s’agisse de bonheur amoureux, de drame de séparation, de grossesse ou simplement d’une dispute entre frères et sœurs, une caméra tourne toujours. Mais ce sera bientôt fini, dit Kim Kardashian.

L’émission de télé-réalité à succès « Keeping Up With The Kardashians » sur le clan Kardashian-Jenner prend fin après 14 ans. La dernière saison sera diffusée début 2021, comme l’a annoncé la star de télé-réalité Kim Kardashian sur Instagram. « C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile, en tant que famille, de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashians », a déclaré la mère et la femme de quatre enfants du rappeur Kanye West.

Ils sont très reconnaissants à leurs fans pour leur fidélité de longue date sur 20 saisons, a souligné Kardashian. Le public leur aurait collé à travers les bons et les mauvais moments, de nombreuses relations et enfants, et à travers le bonheur et les larmes. « Sans » Keeping Up With The Kardashians « , je ne serais pas où je suis aujourd’hui », a écrit le joueur de 39 ans: « Ce spectacle a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui et je serai à jamais reconnaissant à tous ceux qui joué un rôle dans nos carrières et changé nos vies pour toujours. «

La chaîne d’information américaine CNN a rapporté qu’il avait reçu une lettre de la famille élargie avec des remerciements à tous les fans du format pour « les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes, les nombreuses relations et les enfants ». La station de diffusion « E! » a confirmé à CNN la sortie de l’émission: « Elle nous manquera beaucoup, mais nous respectons la décision. »

Dans l’émission, diffusée depuis 2007, la famille élargie Kardashian-Jenner de Los Angeles a donné un aperçu de leur vie. Dans l’émission, ils se plaignaient de problèmes d’amour, annonçaient des grossesses ou se vantaient de leurs réalisations en tant que mannequins et hommes d’affaires. Outre Kim et ses frères et sœurs Kourtney, Khloé et Robert Kardashian, ses demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner ont également participé, tout comme leur mère Kris Jenner et son ex-mari Bruce Jenner, qui vit en tant que femme depuis 2015 et se fait appeler Caitlyn.