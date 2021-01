Après 13 ans, Rainbow Road de Mario Kart Wii abandonne enfin son "Impossible" Raccourci Ultra

Eyeslipsface "Baume hydratant après-rasage - GAMARDE (13.0769) 75"

"Apaise et répare Fluide, non gras et rafraîchissant, le BAUME HYDRATANT** APRÈS-RASAGE calme le feu du rasoir et répare l'épiderme grâce aux actifs adoucissants et cicatrisants. Il laisse la peau souple et douce.** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.Conditionnement : Spray airless - 75ml "