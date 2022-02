Après 12 ans depuis son dernier opus, Skate 4 sortira en 2022

La nouvelle tranche de faire de la planche à roulettesle jeu de Arts électroniques basé sur l’expérience du skateboard, il pourrait arriver plus tôt que prévu par les fans. Une déclaration récente de la société suggère que le »Patin 4 » il sortira très bientôt. Selon le PDG André Wilson, qui a assuré que le contenu créé et conçu par les joueurs jouait un rôle important dans le volet très attendu. Bien qu’il n’ait pas précisé comment cela fonctionnera, ce contenu sera une « extension d’interaction sociale » dans laquelle les joueurs vivront l’expérience avec des amis ou avec de nouveaux utilisateurs à travers le monde.

Les joueurs pensent que Skate pourrait leur permettre de concevoir et de construire leurs propres skateparks, car un système similaire a été utilisé et apprécié par de nombreux joueurs lorsqu’il a été implémenté dans « Skate 3 ». Il s’agira probablement d’une fonctionnalité similaire dans le prochain jeu, permettant aux utilisateurs de mieux accéder et découvrir les parcours et les parcs construits par d’autres patineurs.

Même si Skate n’est peut-être pas un nom aussi connu que le »Pro-skateur » de votre concurrent Tony Hawk, la franchise a construit un culte dédié. Le jeu original est sorti en 2007 et a reçu des éloges quasi universels pour son schéma de contrôle innovant qui liait les astuces et la mobilité du tableau de bord au stick analogique droit au lieu des boutons du visage du contrôleur. Développé par Boîte noire EAa été suivi de deux suites, qui ont toutes deux suscité des critiques positives de la part des fans et des critiques.

Ce nouvel opus est développé par cercle complet, un nouveau studio vient d’ouvrir par Electronic Arts, et devrait être une suite de »Skate 3 » mais aussi un point de départ pour la franchise. Bien que les fans aient douté d’être créés par une société différente de celles qui ont créé les premiers jeux, l’équipe de développement est dirigée par Daniel McCulloch avec Deran Chung et Cuz Parry, qui ont participé à la trilogie originale.

Quant aux détails sur le prochain jeu de la série, Electronic Arts n’a pas encore montré de séquences de gameplay du titre. L’éditeur a publié un bref message en 2021 indiquant que le développement se poursuivait régulièrement, soulignant le travail considérable de capture de mouvement effectué sur le projet. Toujours sans date de sortie, Skate 4 sortira pour PlayStation 5, Xbox série X Oui PC.