Approuvé: "Sœur Acte 3" à Disney + en cours – avec Whoopi Goldberg!

Les prières des fans ont été exaucées: « Sister Act 3 » est en cours de développement et le retour de l’actrice principale Whoopi Goldberg est également assuré! En 1993, l’actrice a enfilé pour la dernière fois la robe d’une religieuse. Près de 30 ans plus tard, Goldberg revient maintenant sous le nom de Deloris Wilson.

Dans le cadre du Disney Investor Day 2020, Sean Bailey, patron de Walt Disney Studios Motion Picture Production, confirme que « Sister Act 3 » est en préparation et sera présenté en première sur Disney + (via Deadline).

Après que Whoopi Goldberg ait longtemps fait campagne pour un autre film « Sister Act », le lauréat d’un Oscar sera désormais impliqué dans la suite à venir à la fois en tant qu’actrice principale et en tant que productrice. Goldberg est soutenu par Tyler Perry (« A Madea Family Funeral »), qui sera également responsable de « Sister Act 3 » en tant que producteur.

Mais pas de redémarrage

On parlait déjà d’un nouveau film « Sister Act » en 2018. À cette époque, cependant, on disait encore que le projet était un redémarrage des comédies populaires des années 90 – sans Whoopi Goldberg. Les scénaristes Regina Hicks et Karin Gist (toutes deux: « Camp Rock ») travaillent déjà sur un scénario correspondant. Cependant, ces plans ont apparemment (et heureusement) été abandonnés.

Voilà ce qu’est « Sister Act »

La comédie à succès « Sister Act – A Heavenly Career » (1992) parle de la showgirl Deloris Wilson alias Deloris Van Cartier, qui se trouve être témoin d’un meurtre. Afin de la protéger des gangsters censés incriminer Deloris jusqu’au procès, la police l’a déguisée en religieuse dans un couvent catholique. La chanteuse amusante bouleverse complètement la vie pieuse des religieuses.

En 1993, « Sister Act 2 – En mission divine » a suivi. Dans ce document, Deloris porte à nouveau l’habitude en tant que sœur Mary Clarence de diriger une classe remplie d ‘ »enfants à problèmes » musicalement sur la bonne voie.