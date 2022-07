Approuvé! One Piece Film : Red sortira dans les salles allemandes en 2022 – mise à jour

Mis à jour le 14 juillet 2022 : Aujourd’hui a Crunchyroll sur Twitter signalé que le rendez-vous pour Film One Piece: Rouge est désormais certain ! une façon 13 octobre 2022 l’aventure à l’écran du gang du chapeau de paille arrive dans les cinémas allemands !

Message original du 6 juillet 2022 : Les pirates en herbe ont des raisons d’être heureux, car ce qui n’était que supposition et espoir pendant longtemps est maintenant devenu réalité Rouleau croustillant maintenant officiellement confirmé: One Piece Film : Red sortira dans les salles allemandes en 2022.

Pendant le 15. Ramification du film déjà à 6 août au Japon commence, les fans de ce pays doivent être patients un peu plus longtemps.

Hissez les voiles ! One Piece Film : Red – Bientôt au cinéma

Le fournisseur Crunchyroll a annoncé qu’il reprendrait la distribution de l’aventure musicale du Straw Hat Gang et apporterait ainsi « One Piece Film: Red » aux cinémas allemands et autrichiens.

Une date précise n’a pas encore été fixée, mais le délai semble raisonnable Octobre 2022 sécurisé.

Deux c’est mieux : Les défenseurs et les défenseurs d’O-ton peuvent sur une version sous-titrée réjouir, tandis que les fans des voix allemandes avec le version doublée en avoir pour leur argent.

Sur la plateforme de streaming du même nom, Crunchyroll propose la plus de 1 000 épisodes de la saga pirate actuelle pour la récupération. On ne sait pas encore si l’aventure à l’écran sera également incluse dans le catalogue. Mais la rédactrice en chef de Crunchyroll Germany, Melanie Höpfler, promet plus de détails prochainement.

Si vous ne l’avez pas encore fait, faites-vous une idée de Protagoniste Uta et son rôle clé dans One Piece Film : Red, n’hésitez pas à jeter un œil à la bande-annonce récente.

Il y a aussi quelque chose pour vos oreilles ici. Avec la chanson titre « A New Age », la chanteuse Ado, qui prête sa voix chantée à Uta, un avant-goût acoustique.

Mais peut-être appartenez-vous à la catégorie des personnes qui craignent cela Baleine de Anime Epic livrer? Alors peut-être Sven avec trois bonnes raisons convaincre. Et juste entre nous : tricher est autorisé. Dans cet article Ben vous dit lesquels épisodes de remplissage vous pouvez sauter en toute sécurité.