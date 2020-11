Approuvé: "Le Prince de Zamunda 2" commence au service de streaming en 2021

Des rapports circulaient déjà en octobre selon lesquels Le studio de cinéma Paramount Pictures veut vendre la suite de la comédie « Le prince de Zamunda 2 » à un service de streaming en raison du fait que les cinémas sont toujours fermés dans de nombreux endroits. Maintenant, c’est clair: le projet a réussi – et il y a une nouvelle date de début en plus de cela.

« Le Prince de Zamunda 2 » débarquera sur Amazon Prime Video plutôt qu’au cinéma, confirme Deadline. Le service de streaming aurait payé 125 millions de dollars américains pour les droits mondiaux de production de Paramount Pictures.

« Le Prince de Zamunda 2 » ne vient pas en 2020

Avec l’accord, cependant, vient un changement majeur: alors qu’il était initialement question d’une sortie le 18 décembre 2020, la suite avec Eddie Murphy n’apparaîtra pas avant 2021. Selon le nouveau planning, « Le Prince de Zamunda 2 » du 5 mars 2021 disponible sur Prime Video dans le monde entier.

Suite avec d’anciens et de nouveaux amis

La suite vous ramène au royaume de Zamunda, où Akeems (Eddie Murphy) est sur le point d’être couronné. Cependant, lorsqu’il apprend qu’il a un fils à New York, Akeem repart avec son meilleur ami Semmi (Arsenio Hall) aux USA pour trouver l’héritier potentiel du trône.

En plus d’Akeem et Semmi, d’autres personnages bien connus reviennent dans la suite, dont le roi Jaffe Joffer (James Earl Jones), la reine Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos) et Maurice (Louie Anderson).

De plus, Wesley Snipes (« Blade »), Leslie Jones (« Ghostbusters »), Tracy Morgan (« Cop Out – Loaded and Unlocked ») et KiKi Layne (« The Old Guard ») rejoignent le casting en tant que nouveaux venus.