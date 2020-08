Appropriation culturelle?: Adele est critiquée pour sa première photo en bikini

Pour la première fois, la chanteuse Adele a posté une photo de son corps mince en haut de bikini – et a reçu beaucoup de critiques pour cela. La raison en est cependant non pas sa silhouette ou la nouvelle liberté de mouvement. Quelque chose de complètement différent agace certains de leurs fans, tandis que d’autres sont heureux d’être sympathiques.

Adele n’a jamais été vue aussi librement. À l’occasion du carnaval de Notting Hill, la femme de 32 ans a posté une photo d’elle-même en haut de bikini avec le drapeau de la Jamaïque imprimé dessus. Elle porte également des leggings et une coiffe de plumes sur le dos ainsi que des nœuds bantous dans les cheveux. La photo a été prise à l’occasion du carnaval de Notting Hill. Cela agace beaucoup de leurs fans.

Parce que le carnaval de Notting Hill, qui a toujours lieu le dernier week-end d’août et qui n’a eu lieu que dans une version en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, célèbre les Britanniques aux racines africaines et caribéennes. Vous pouvez lire sur l’appropriation culturelle dans les commentaires car, en tant que femme blanche, elle porte une coiffure pour laquelle une femme noire est discriminée. Un autre utilisateur pense que le bikini jamaïcain était tout aussi inutile que le nœud bantou.

Mais il y a aussi des fans qui sont beaucoup plus aimables envers la chanteuse et même la défendent: “Nous adorons voir notre drapeau partout! Cela me fait sourire. Cela montre le grand effet de notre petite île sur le monde entier. Quelle influence nous avons effectivement », écrit quelqu’un. Un autre utilisateur dit: “C’est une appréciation culturelle, pas une appropriation culturelle.” Après tout, la photo a recueilli près de quatre millions de likes en quelques heures.

L’organisateur en chef du carnaval de Notting Hill, Matthew Phillip, a souligné la pertinence actuelle de l’événement au cours du week-end. Depuis plus de 50 ans, le carnaval avec le message “Black Lives Matter” fait partie de la scène culturelle de Londres.

Adele comme Beyoncé

Au cours des derniers mois, Adele a fait la une des journaux avec sa perte de poids considérable. Dans l’un de ses rares posts sur Instagram, la chanteuse britannique a donné à ses fans un autre aperçu de sa nouvelle vie début août. En elle, elle remercie Beyoncé pour leur film musical “Black Is King”, qui venait de sortir sur Disney +.

«Merci, ‘Queen’, de nous avoir toujours fait sentir aimés à travers votre art», a écrit Adele à propos d’un instantané qu’elle était assise devant un téléviseur avec un extrait dudit film scintillant sur son écran. La chanteuse a également surpris par son look: d’une part, ses cheveux blonds tombaient ouvertement sur ses épaules en vagues de plage lâches. En revanche, elle rend hommage à son collègue américain avec une tenue adaptée. Cela aussi était clairement censé être une véritable appréciation plutôt qu’une appropriation culturelle.