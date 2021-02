Apprenez des techniques de respiration pour méditer

C’est en respirant que nous pouvons nous calmer, penser plus librement, nous concentrer sur des choses importantes qui méritent notre attention.

C’est en faisant attention à la respiration que nous pratiquons plus correctement et plus facilement certaines pratiques, comme le yoga et la méditation, car c’est lorsque l’air achève son cycle à l’intérieur de notre corps que nous pouvons également compléter les cycles de l’esprit et de l’âme.

Ci-dessous, nous listons cinq techniques de respiration indiquées pour la pratique de la méditation, mais qui peuvent également vous être utiles dans d’autres domaines. Vérifier:

Sama vritti Pranayama

C’est une technique axée sur la proportion de votre souffle. Idéalement, l’acte d’inhaler et d’expirer devrait durer en même temps. Comptez en quatre coups et faites attention lorsque vous aspirez de l’air dans vos poumons, puis libérez l’air à la même vitesse. Lorsque vous êtes capable de contrôler cette action, il est intéressant d’inclure quatre temps entre l’inspiration et l’expiration. Au fil du temps, vous constaterez que cette technique aide à la concentration et facilite l’acte de méditation.

Ujjayi

Cette technique de respiration est capable d’apaiser et de donner une sorte de massage à certains organes de votre corps, principalement l’œsophage et la rate. Il est nécessaire que vous inspiriez suffisamment profondément jusqu’à ce que vous atteigniez le maximum de vos poumons. Juste après cela, retenez cet air aussi longtemps que vous le pouvez, puis relâchez-le par la bouche. Ne vous inquiétez pas de vous taire, faites les sons que l’air veut en quittant et en entrant dans votre corps.

Kapalabhati

Capable de calmer l’esprit et de faire un nettoyage émotionnel! Commencez par vous asseoir confortablement, les jambes croisées et les mains vers le haut sur vos genoux. Remplissez votre ventre de l’air que vous inspirez et sentez-le se vider lorsque vous expirez. Il est important que vous émettiez un son «chhh» en pinçant les lèvres.

Simhasana

C’est une respiration plus élaborée, mais elle est également capable de soulager le stress comme nul autre ne le peut! Asseyez-vous les jambes croisées ou sur quatre supports. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche tout en criant pour imiter le rugissement d’un lion.

Bhastrika

Mettez-vous à genoux et placez vos mains sur votre abdomen. Tirez et libérez l’air rapidement, comme si vous imitiez la respiration rapide d’un chien. Vous devez sentir votre abdomen se contracter et se détendre en même temps que votre respiration bouge. Respectez votre corps et ne le faites que tant que c’est agréable.