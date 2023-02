Apprenez Alohomora & Pick Locks dans Hogwarts Legacy, voici comment – Guide

Bien que vous puissiez dans le jeu de rôle d’action L’héritage de Poudlard magie, mais les portes et les coffres ne s’ouvrent pas simplement d’un élégant coup de baguette magique. En effet, crocheter les serrures comme si c’était le sien petit mini-jeu mis en place, mais pas immédiatement disponible au début.

Après tout, il faut d’abord Épeler Alohomora apprendre et terminer une quête. Ce n’est qu’alors que vous pourrez progressivement avancer dans les zones verrouillées du monde du jeu et accéder aux objets particulièrement précieux.

Si vous avez des problèmes avec ce mini-jeu et que vous ne comprenez pas le principe assez simple qui le sous-tend, vous n’avez pas à vous fâcher. Dans les lignes suivantes, nous vous expliquerons comment ouvrir rapidement tous les châteaux de Poudlard et des environs.

Quand est-ce que j’apprends le sort Alohomora ?

Quelles sont les exigences? Pour déverrouiller le mini-jeu dans « Hogwarts Legacy » et pouvoir crocheter des serrures en premier lieu, vous devez d’abord être dans le jeu avec votre personnage niveau 14 atteint.

Après une dizaine d’heures de jeu puisque vous avez suffisamment progressé dans « Hogwarts Legacy » si vous avez terminé suffisamment de quêtes principales pour que la saison s’ouvre Automne changements. Cela se produit automatiquement après que vous premier examen passé avec succès. Maintenant, vous obtenez de Gardien Gladwin Moon la mission principale Le gardien possédé par la lune (Anglais La complainte lunaire du gardien).

Au début, vous cassez directement votre premier verrou et obtenez l’ordre deux lunes de Statues Demiguise pour obtenir quoi au fait uniquement possible la nuit. L’un est dans Salle de bain des préfetsl’autre dans aile de l’hôpital de Poudlard. Puisque vous ne pouvez pas vous faire prendre en train de faire cela (sinon vous devrez recommencer), vous devez utiliser le épeler la désillusion rendre (plus ou moins) invisible.

Comment fonctionne le crochetage dans Hogwarts Legacy

C’est ainsi que vous démarrez le mini-jeu: Si vous lancez votre baguette magique sur une serrure, le mini-jeu se lance automatiquement.

Il faut maintenant déplacer les étincelles à l’aide des deux sticks de votre manette et tourner les disques intérieur et extérieur jusqu’à ce que les deux engrenages associés soient activés. Vous pouvez le dire par le fait que les deux engrenages commencent à bouger au milieu.

Une fois que vous avez atteint cette combinaison exacte, maintenez les deux bâtons dans cet angle pendant un court instant. Après quelques secondes, vous entendez un bon clic audible et à droite, le petit élément sur le ressort saute, permettant finalement à l’engrenage en dessous de tourner. Enfin, le gros verrou sur le côté gauche de la serrure se desserre, saute et met fin au mini-jeu. Le château est maintenant ouvert.

Dans les images suivantes, vous pouvez voir une serrure dont le pêne n’est pas encore desserré. Si vous avez terminé le mini-jeu avec succès, le verrou sera libéré et la serrure s’ouvrira, comme vous pouvez le voir sur la deuxième image.

Une fois que vous aurez compris le principe, vous aurez toutes les serrures ouvertes en un rien de temps.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios

Crocheter des serrures aux niveaux 2 et 3, comment ça marche ?

Si vous avez accompli la quête du gardien, vous pouvez enfin utiliser la magie de base Alohomora travailler, mais seulement avec Écluses de niveau 1 fissure.

Si vous avez parcouru attentivement le monde du jeu, vous avez peut-être remarqué qu’il existe des verrous supplémentaires avec les niveaux 2 et 3, que vous ne pouvez pas encore ouvrir, Alors, comment ça marche?

Si vous souhaitez également casser les serrures de niveau 2 et 3, vous devez d’abord lancer le sort Alohomora améliorer. Vous devriez certainement faire la quête secondaire pour cela Suivez l’homme derrière les lunes.

Crochetage niveau 2 : Apporter au concierge 7 autres statues Demiguise pour améliorer le sort Alohomora au niveau 2. Désormais, vous pouvez également crocheter les serrures du deuxième niveau.

: Apporter au concierge pour améliorer le sort Alohomora au niveau 2. Désormais, vous pouvez également crocheter les serrures du deuxième niveau. Crochetage niveau 3: Apporter au concierge 13 autres statues Demiguisepour améliorer Alohomora au niveau 3. À partir de ce moment, vous pouvez enfin casser les verrous de niveau 3 les plus difficiles.

Félicitations, vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes et coffres verrouillés dans le monde du jeu « Hogwarts Legacy » pour accéder aux trésors cachés à l’intérieur.