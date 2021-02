Apprenez à reconnaître et à contrôler les pensées

Il est courant d’entendre – et aussi de parler – que quelqu’un a un complexe d’infériorité ou de supériorité. Le complexe d’Œdipe est également devenu un jargon courant dans notre communication.

Quand nous disons qu’une personne a un complexe de supériorité, nous voulons dire qu’elle est quelqu’un qui se sent supérieur à tout le monde. C’est quelqu’un qui agit avec supériorité, arrogance et méprise les compétences des autres, car il pense qu’il est plus intelligent, plus créatif ou plus fort que le monde entier. Il semble que tout votre être soit ému par ce sentiment. C’est une sorte de possession que la personne ne voit pas, mais que ceux qui sont à l’extérieur le remarquent d’une manière nette.

C’est ce que fait un complexe. Il « possède » la personnalité de la personne, transformant la personnalité. Nous n’avons pas réellement de complexes; ils «nous ont».

Carl Jung trouvé dans le mot expériences d’association, dont le but était de déterminer la vitesse moyenne des réactions et leurs qualités, s’est avéré être un résultat relativement secondaire, par rapport à la façon dont la méthode a été perturbée par le comportement autonome de la psyché. C’est alors qu’il découvrit les complexes de teinte affective qui auparavant étaient toujours enregistrés comme des échecs de réaction (Jung, 2000).

Et avec cela, Jung a découvert une multitude de complexes qui peuvent perturber la personnalité consciente.

Il a remarqué dans ces expériences un phénomène appelé la constellation. Là où une situation extérieure déclenche un processus psychique qui consiste en l’agglutination et la mise à jour de certains contenus. La constellation est un processus automatique que personne ne peut arrêter de son plein gré. Ces contenus constellés sont des complexes déterminés qui ont leur propre énergie spécifique. Par conséquent, les complexes lorsqu’ils nous emportent sont constellés.

Les complexes provoquent des réactions perturbées. Et cela peut arriver dans n’importe quelle conversation entre deux personnes. Les complexes constellent et assimilent alors l’interlocuteur, frustrant ses intentions, et peuvent même lui mettre sur les lèvres d’autres réponses dont il ne pourra plus tard se souvenir.

Les complexes rompent avec le postulat naïf de la suprématie de la volonté.

Chaque constellation de complexes implique un état de conscience perturbé. L’unité de conscience est rompue et les intentions de la volonté deviennent plus ou moins difficiles, lorsqu’elles ne sont pas du tout impossibles. La mémoire elle-même, comme nous l’avons vu, est souvent profondément affectée (Jung, 2000).

Les complexes nous laissent dans un état de non-liberté, nos pensées deviennent obsessionnelles et nos actions compulsives, car elles ont beaucoup d’énergie.

Ils rendent les gens fous pour des raisons peu apparentes, avec des comportements inexpliqués.

Les complexes sont souvent formés en raison d’expériences douloureuses qui ont été enfouies dans l’inconscient et qui affectent inconsciemment la personnalité consciente à travers des complexes.

Selon Stein (2006), les complexes sont des entités psychiques en dehors de la conscience, qui existent en tant qu’objets qui, semblables aux satellites, gravitent autour de la conscience de l’ego mais sont capables de provoquer des perturbations dans l’ego d’une manière surprenante et parfois irrésistible. Ce sont les gobelins et les démons intérieurs qui peuvent surprendre une personne.

Les zones de la psyché chargées de complexes sont comme des «boutons» qui, lorsqu’ils sont pressés, déclenchent des complexes. Lorsqu’on appuie sur l’un de ces boutons, une réponse émotionnelle est obtenue. Et ainsi, un complexe est constellé.

Les réactions aux complexes sont tout à fait prévisibles, une fois que vous connaissez les complexes spécifiques qui structurent l’inconscient d’un individu. Après avoir vécu avec une personne pendant un certain temps, nous savons ce que sont certains de ces boutons et nous pouvons soit éviter ces zones sensibles, soit faire le possible et l’impossible pour les toucher, en éloignant la personne de l’axe.

Nous avons tous vécu l’expérience de perdre le contrôle des émotions et, dans une certaine mesure, de leur comportement. Il réagit de manière irrationnelle et regrette souvent, regrette ou réfléchit mieux à ce qu’il faut faire la prochaine fois.

Ce qui est pire, c’est que nous réagissons exactement de la même manière à de nombreuses reprises, mais nous ressentons une profonde impuissance à pouvoir nous abstenir de refaire la même chose la prochaine fois. Lorsque le complexe est constellé, c’est comme si la personne était au pouvoir d’un démon, une force bien supérieure à sa volonté.

Pour mieux comprendre un sujet aussi difficile, Stein (2006) fait une comparaison assez didactique:

«Les complexes ont de l’énergie et manifestent une sorte de« tourbillon »électronique qui leur est propre, comme les électrons qui entourent le noyau d’un atome. Lorsqu’ils sont stimulés par une situation ou un événement, ils libèrent une explosion d’énergie et sautent des niveaux successifs jusqu’à ce qu’ils atteignent la conscience. Cette énergie pénètre dans la coquille de la conscience de l’ego et l’inonde, l’influençant ainsi à tourner dans la même direction et à décharger une partie de l’énergie émotionnelle qui a été libérée par cette collision. Lorsque cela se produit, l’ego perd complètement le contrôle de la conscience ou, d’ailleurs, celui du corps lui-même. La personne est soumise à des décharges d’énergie qui ne sont pas sous le contrôle de l’ego. Ce que l’ego peut faire, s’il est assez fort, c’est contenir en lui-même une partie de l’énergie du complexe et ainsi minimiser les impulsions émotionnelles et physiques soudaines »

Ce noyau où le complexe «virevolte» est l’archétype. C’est la base du complexe. C’est pourquoi il existe une infinité de complexes, car il existe d’innombrables archétypes.

Notre psyché est donc composée de nombreux centres, dont chacun a de l’énergie et même une certaine conscience de soi et une intention.

Mais comment gérer les complexes qui nous prennent le dessus?

L’ego de la plupart des gens est généralement capable de neutraliser, dans une certaine mesure, les effets des complexes. Cette capacité sert les intérêts de l’adaptation et même de la survie.

Par exemple, dans la vie professionnelle, il est essentiel de mettre de côté les complexes personnels dans l’intérêt de la bonne exécution de leurs tâches. Les psychothérapeutes doivent être capables de mettre leurs propres émotions et conflits en arrière-plan lorsqu’ils traitent leurs patients. Pour que sa présence soit efficace face à un patient dont la vie est en plein désarroi, le thérapeute doit rester calme et froid, même s’il s’agit d’un moment de chaos dans sa propre vie.

Cependant, nous n’avons pas été en mesure d’annuler complètement l’effet des complexes et il faut donc beaucoup de connaissance de soi pour savoir ce qui nous touche profondément et provoque des émotions fortes et incontrôlées.

Selon Jung (2000), les complexes sont des objets d’expérience intérieure et ne peuvent être trouvés en plein jour, dans la rue ou sur les places publiques. C’est sur les complexes que dépend le bien-être ou le malheur de notre vie personnelle. C’est pourquoi il est si important d’en être conscient. Surtout parce que les complexes ne sont pas entièrement de nature morbide, mais des manifestations vitales typiques de la psyché, qu’elle soit différenciée ou primitive.

Par conséquent, connaître nos complexes nous aide également à connaître notre potentiel et nos talents.