Apprenez à gérer les effets de la crise

Synergia Promincil – 200ml - Gérer son poids naturellement - Synergia

⚖️ Promincil aide à gérer son poids naturellement, sans effets secondaires et sans accoutumance. ❌ Il possède une action coupe-faim, diurétique, raffermissante et drainante. Synergie de trois plantes bio et naturelles, présentes sous forme de suspensions intégrales de plante fraîche : le fucus, la reine-des-prés et la prêle. ✅ Ces plantes sont certifiées AB. Le produit est fabriqué en France. Quelques kilos à perdre avant l'été ? Promincil vous aide à gérer votre poids naturellement. Synergie de trois plantes naturelles sous forme de suspensions intégrales, certifiées Agriculture Biologique et cultivées en Ardèche (France), Promincil aide à mincir naturellement, sans effets secondaires et sans accoutumance. Le fucus vesiculosus Le fucus est une algue brune que l'on trouve le long de la mer du Nord. Il est principalement utilisé dans la gestion du poids et pour stimuler la circulation lymphatique. Le fucus est avant tout un puissant coupe-faim et un diurétique. La reine-des-prés Connue depuis des siècles, la reine-des-prés, anciennement appelée ulmaire, est une plante originaire d'Europe. Autrefois utilisée comme plante aromatique, elle était considérée par les druides comme une plante sacrée, et était traditionnellement placée dans le bouquet de la mariée pour porter chance au jeune couple. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la reine-des-prés fut enfin reconnue pour ses propriétés médicinales grâce à l'abbé Obriat, qui l'utilisait pour traiter l'hydropisie. Par la suite, le Dr Tessier de l'hôtel-Dieu de Lyon mis en avant ses propriétés diurétiques et son action drainante, aidant à réduire l'excès d'eau. La prêle Présente depuis la nuit des temps et dans le monde entier, la prêle, ou prêle des champs, a été reconnue pour ses propriétés médicinales dès le Ier siècle après J-C en raison de ses nombreuses vertus. On retrouve notamment sa présence chez les Amérindiens qui l'utilisaient pour la consolidation des os lors de fractures ainsi que chez les Romains qui l'utilisaient pour se redonner du tonus. C'est grâce à son principale principe actif, la silice, que la prêle possède une action reminéralisante sur les cellules osseuses endommagées, par exemple en cas d'ostéoporose ou de fracture.