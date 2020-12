Apprenez à gérer et à contrôler l’anxiété

L’anxiété est un problème qui accompagne une grande partie de la population. Si vous souffrez d’anxiété, sachez que c’est une condition extrêmement courante, compte tenu de la quantité de stresseurs auxquels nous sommes soumis au quotidien. L’anxiété peut en fait entraîner plusieurs problèmes. Comme des problèmes physiques, des douleurs musculaires, des tensions, des étourdissements, de la fatigue, des difficultés à dormir, parmi tant d’autres que vous pouvez mentionner. La liste des problèmes est longue. C’est l’un des sujets les plus recherchés sur Internet, et vous savez peut-être déjà tout sur l’anxiété et avez même reçu des promesses pour remédier à cette situation. Mais je voudrais présenter une nouvelle perspective sur votre émotion et une façon de la gérer.

Évidemment, vous ne sortirez pas de cette condition simplement après avoir lu ce texte. Pour ce faire, cela demande un certain effort, mais au fur et à mesure que vous progressez et effectuez l’exercice que je vais vous transmettre, vous verrez votre anxiété diminuer.

Comprendre l’anxiété

Tout d’abord, vous devez comprendre que votre anxiété augmente lorsque vous ne savez pas que vous en ressentez les effets. Lorsque nous sommes inconscients, l’émotion nous submerge et nous entrons en mode automatique. Nous sommes incapables de penser correctement et sommes submergés par des pensées de peur, de manque de contrôle et d’incapacité (pensées). Lorsque nous réalisons que nous éprouvons des réactions physiologiques d’anxiété, telles qu’une respiration rapide, des étourdissements, des vertiges et des tremblements (réactions physiologiques). Après avoir traversé cela, nous avons nos actions d’évitement et essayons de sortir de la situation qui nous fait peur, ou bien nous agissons avec colère et nous nous battons avec les gens (comportements). Notre état émotionnel est affecté et après les événements catalytiques, nous finissons par être tristes, coupables ou désolés d’avoir de l’anxiété (humeurs). De cette façon, nous commençons à voir tout comme un danger potentiel et l’environnement commence à se transformer alors que nous agissons de cette manière (environnement).

Création d’anxiété

Voyez que tout commence par la pensée. Et voici un grand secret: nous n’avons pas de souci pour les événements eux-mêmes, mais pour l’interprétation que nous en avons. Par exemple, si vous êtes anxieux, vous pouvez signaler plusieurs situations dans lesquelles vous avez été trop préoccupé par un événement particulier. C’est parce que leur interprétation était catastrophique.

L’anxiété naît lorsque nous ne faisons pas confiance au flux de la vie et que nous décidons de vouloir tout contrôler, même ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nos pensées, par exemple, ne peuvent être contrôlées. Car vous ne pouvez pas dire que vous n’aurez plus de pensées catastrophiques. Cependant, si l’anxiété découle de notre interprétation des situations, nous pouvons entraîner notre esprit à relativiser la pensée. Ce serait créer une question interne sur cet événement catastrophique auquel nous pensons. L’exercice consisterait à rechercher des preuves pour prouver votre pensée, afin de vérifier si votre pensée est disproportionnée par rapport à l’événement.

Par exemple, si vous êtes au travail et que votre patron vous appelle pour une conversation et que vous pensez bientôt être licencié, vous pouvez essayer de découvrir quels facteurs contribuent à cette pensée et lesquels ne la confirment pas. En vous entraînant de cette manière, vous commencerez à prendre conscience de cette pensée. Au fur et à mesure que nous acquérons cette conscience, les pensées d’anxiété ne disparaîtront pas, mais vous les croirez de moins en moins, ce qui vous fera sortir du cycle de l’anxiété. Nous n’avons pas besoin de croire nos pensées automatisées. Nous pouvons apprendre à gérer les créations de notre esprit.