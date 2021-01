Apprenez à connaître les deux premières Lamborghini Sián à arriver au Royaume-Uni

Au total, 63 seront produits Lamborghini Sián FKP 37 et 19 Lamborghini Sián Roadster. Parmi ceux-ci, seuls trois atteindront le Royaume-Uni et, fait intéressant, ils ont tous été vendus par le même représentant, Lamborghini London – l’un des distributeurs les plus prospères de la marque.

Les deux premiers exemplaires sont déjà arrivés à destination et, compte tenu du faible nombre de Sián à produire, Lamborghini London n’a pas hésité à marquer le moment avec une séance photo avec la capitale londonienne en toile de fond.

La paire de ces rares super voitures de sport italiennes, bien sûr, a été soigneusement personnalisée par leurs nouveaux propriétaires.

Le spécimen noir est livré avec le ton Nero Helene avec des accents en Oro Electrum et plusieurs éléments en fibre de carbone. L’intérieur suit la même palette de couleurs, avec des revêtements en cuir Nero Ade avec des points arrière Oro Electrum.

Le spécimen gris vient dans le ton Grigio Nimbus avec des détails dans Rosso Mars. À l’intérieur, nous avons également une doublure en cuir Nero Ade avec des accents contrastés en Rosso Alala.

Lamborghini Sián, bien plus qu’une Aventador modifiée

La Lamborghini Sián est la première super voiture de sport de la marque italienne électrifiée. Une aide qui fait de Sián la Lamborghini routière la plus puissante de tous les temps, atteignant 819 ch. De ce nombre expressif de chevaux, 785 ch proviennent du V12 atmosphérique de 6,5 l – le même que l’Aventador, mais ici encore plus puissant -, tandis que les 34 ch manquants proviennent du moteur électrique (48 V) qui est couplé à la transmission. semi-automatique à sept rapports.

La machine électrique diffère des autres propositions hybrides en ce qu’elle ne vient pas avec une batterie, mais avec un super-condensateur. Il est capable de stocker 10 fois plus d’énergie qu’une batterie lithium-ion et est plus léger qu’une batterie de capacité égale. La machine électrique ne représente que 34 kg supplémentaires par rapport à la chaîne cinématique Sián.

Outre la suralimentation, les ingénieurs de la marque italienne affirment qu’elle permet d’améliorer les récupérations d’environ 10% et le moteur électrique sert également à lisser les passages de relation, en «injectant» du couple pendant l’intervalle de passage. L’avantage du super-condenseur est qu’il prend autant de temps à charger qu’à décharger – en quelques secondes – la charge étant assurée par le freinage par récupération.

Comme on pouvait s’y attendre, la Lamborghini Sián est rapide, très rapide: il faut 2,8 secondes pour atteindre 100 km / h (2,9 secondes pour le Roadster) et atteindre 350 km / h de vitesse maximale.

Enfin, la rareté dicte également le prix: 3,5 millions d’euros, hors taxes.