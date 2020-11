Apprenez à connaître les 10 podcasteurs féminines de couleur en tête pour la phase deux du programme américain Sound Up de Spotify – Spotify

Tout le monde a la capacité de penser à une excellente idée de podcast, mais tout le monde n’a pas les moyens, les connaissances ou les connexions pour la concrétiser. C’est là qu’intervient le programme éducatif de podcast Sound Up de Spotify: notre objectif est de responsabiliser la prochaine génération de podcasteurs par le biais de l’éducation, des ateliers et du soutien, ainsi que de créer un espace pour de nouvelles voix, histoires et perspectives dans le podcasting. Et cela a déjà un impact: d’ici fin 2020, Sound Up aura servi 160 participants dans six pays.

De retour en juin, nous annoncé l’ajout de programmes brésiliens et suédois, en plus des offres pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Australie et l’Allemagne. Nous avons également ouvert des candidatures pour la troisième cohorte de femmes de couleur aux États-Unis qui souhaitent acquérir les compétences et les relations nécessaires pour donner vie à leurs excellentes idées de podcasting.

Cette année, Sound Up US s’est déroulé dans le cadre d’un cours virtuel de quatre semaines au cours duquel 20 participants exceptionnels sélectionnés parmi un lot d’applications concurrentielles ont appris des compétences en ingénierie de podcast, des conseils pour présenter leurs idées, etc. Leurs idées allaient de la fiction historique et de la fantaisie aux émissions de musique innovantes, à la maternité, à la santé sexuelle des femmes, aux comédies musicales et à la justice sociale. Le programme a été facilité par Rekha Murthy, un stratège en podcast et notre partenaire à long terme sur le programme; et Maria Murriel, cofondateur de Pizza Shark Productions.

Les 20 participants ont eu huit semaines pour présenter une bande-annonce et un podcast à un jury pour examen. Maintenant, dans la phase deux, 10 participants (et leurs idées) ont été choisis pour un programme intensif d’une semaine en 2021. Cependant, la classe entière continuera à bénéficier du soutien de la communauté Sound Up pour leurs projets à venir, car ainsi que l’accès à des opportunités continues d’éducation, de cours et de réseautage.

La deuxième phase du programme sera encore plus ciblée, avec plus de soutien aux ateliers individuels. À la fin de la semaine, chaque participant aura deux mois pour terminer un épisode pilote de 20 à 30 minutes et potentiellement voir son idée prendre vie.

Apprenez à connaître les 10 participants qui passeront à la prochaine phase de Sound Up US

Krystal Cruz



« Des programmes comme Sound Up de Spotify sont essentiels pour opérer un changement en termes de représentation des minorités dans les médias. Spotify utilise sa plate-forme pour contenir les créations ayant besoin d’un coup de pouce et les inciter à créer du contenu sans vergogne. Il ne suffit plus que les récipients de médias appellent uniquement à un changement, mais ils doivent au contraire alimenter le changement pour qu’il se produise. Alimenter les agents du changement est exactement ce que fait Sound Up. Des programmes comme Sound Up permettent de donner les outils aux communautés pour raconter leurs histoires et occuper en toute confiance de la place dans le paysage du podcasting. Des opportunités comme celles-ci rassurent les écrivains, producteurs et animateurs en herbe sur leur appartenance à tout espace où les médias sont créés.

Nicole Bassolino



«Mis à part les compétences d’édition technique, Sound Up m’a appris à affiner une idée de podcast. Quand j’ai postulé à Sound Up, mon discours était assez général – j’avais une vague idée de ce que je voulais que le spectacle soit, mais au-delà, pas beaucoup. Je n’avais pas de brève phrase mémorable, de discours d’ascenseur ou d’image de qui pourraient être mes auditeurs. De la création de pseudo profils de mon public idéal à la réflexion sur la stratégie de contenu et à la réponse à des questions importantes telles que «Pourquoi ce podcast? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi?’ Je suis sorti du programme Sound Up avec un sens de l’orientation et une identité bien plus forts. »

Shayla B. Coleman



« Le pouvoir de la communauté ne peut être sous-estimé. Être autour et interagir avec d’autres qui font tout ce qu’ils peuvent pour insuffler de la vie dans les choses qui leur tiennent à cœur à vos côtés et qui veulent vous voir réussir, est tellement stimulant. Savoir que vous n’êtes qu’à un message / e-mail / appel téléphonique / chat vidéo de quelqu’un qui l’a traversé, le traversant, vous enracinant, prêt à vous rappeler que vous n’êtes pas fou, est cette réserve de carburant cachée supplémentaire que vous pouvez exploiter quand vous utilisez E. »

Winnie Kemp



«Créer et écrire mon propre podcast de fiction a toujours été un objectif qui était loin d’être atteint en raison de circonstances externes (travail, enfants, etc.) et de blocages internes (manque de confiance, sentiment de ne pas en savoir assez sur l’industrie du podcast. ). Sound Up m’a donné la structure, les connaissances et la communauté pour devenir un créateur plus confiant et investir en moi. Je suis sûr à 100% que je serais assis à la maison, toujours coincé dans la phase d’idée, sans ce programme. »

Caroline Selia



« De l’apprentissage de l’élaboration de la thèse principale de mon émission à l’apprentissage des subtilités de la conception sonore, Sound Up m’a beaucoup appris. J’ai l’impression d’avoir appris à être ingénieur du son, créateur de contenu et animateur de podcast d’une manière que je ne savais même pas possible. Chaque atelier et session apportait tellement de détails et de perspicacité dans un processus qui semblait si mystérieux. Et il était encore plus significatif d’obtenir la plupart de ces informations de la part de certaines des femmes les plus extraordinaires du secteur. Je remercierai toujours Sound Up de Spotify de m’avoir fait un micro snob pour repérer toute incohérence sonore dans n’importe quel podcast que j’écoute pour le reste de ma vie!

René Rawls



«Des programmes comme Sound Up de Spotify sont importants car ils donnent aux créateurs comme moi le ‘OUI . . . ET‘ nous avons besoin. OUI . . . nous entendons et honorons votre voix unique. ET . . . nous allons vous donner les ressources nécessaires pour soutenir votre vision. Des programmes comme celui-ci ont permis aux artistes de réussir. »

Rowena Chang



«Je suis très reconnaissant pour ce programme de m’avoir aidé à découvrir ma voix. Bien qu’il y ait beaucoup de bavardages dans le monde, nous avons tous encore des histoires à partager! Les outils, les conseils et les encouragements fournis par l’ensemble de l’équipe et du programme Sound Up m’ont permis de prendre le micro – littéralement – et de parler.

Olayinka Sarayi



«J’ai appris comment passer de l’idéation à la création, comment structurer un spectacle et comment vraiment penser à mon public et l’atteindre de manière significative. Au-delà de cela, le programme m’a aidé à prendre confiance en moi. Sound Up m’a appris à me mettre dehors, à prendre une chance sur moi-même et à croire en moi. J’ai rencontré de nombreuses femmes talentueuses qui étaient toutes là pour apprendre et s’élever les unes les autres. Ce programme a littéralement été le point culminant de mon 2020. »

Pratima Mani



«J’en suis venu à savoir comment décomposer une idée en termes de récit et de personnage, mais maintenant j’ai un sens beaucoup plus fort de la façon de discuter de la stratégie de contenu – par exemple, comment obtenir non seulement d’autres écrivains et artistes, mais aussi des producteurs et partenaires, enthousiasmés par une idée.

Alexis Johnson



«Être choisi comme participant à Sound Up dépassait mes rêves les plus fous. Pendant des années, j’ai eu mon concept de podcast à l’horizon. Mais sans direction sur la façon d’aborder les débuts de mon idée ou les nombreuses ressources nécessaires pour produire le podcast, je ne me suis jamais poussé à le faire décoller. Sound Up m’a donné l’opportunité de faire passer mon projet de passion à un programme complet axé sur le développement de contenu de qualité standard de l’industrie, à la fois stimulant et informatif. Plus important encore, Sound Up a réuni un groupe de femmes qui seront à jamais connectées. Cela nous a mis en lumière dans une année d’incertitude.

Check-out Dans ces gènes, un podcast du précédent gagnant de Sound Up US Dr Janina Jeff qui utilise la génétique pour décoder les histoires perdues et l’avenir des Américains d’origine africaine à travers le prisme de la culture noire.