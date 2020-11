Apprenez à connaître DPR IAN, le partenaire incontournable de CL dans son clip « 5 STAR »

Si vous avez regardé CL»a récemment sorti le clip vidéo« 5 STAR », alors il y a de fortes chances que vous soyez curieux de connaître son rôle masculin sexy. Voici tout ce que vous devez savoir sur lui!

Au cas où vous ne le sauriez pas, son rôle masculin n’est autre que IAN du groupe de musique et vidéo DPR (RÉGIME DE RÊVE PARFAIT).

DPR est un groupe d’artistes multi-genres qui «crée, dirige, produit et édite tous les types de travail visuel«.

DPR IAN, autrement connu sous le nom de Barom Yu ou Christian Yu, est né en 1990 à Sydney, en Australie. Il parle couramment l’anglais et le coréen.

IAN n’est pas étranger à l’industrie de la K-Pop, ayant fait ses débuts dans le groupe de garçons C-CLOWN en 2012 sous le nom de scène Rome.

Les premiers fans de K-Pop peuvent reconnaître leur chanson «Shaking Heart».

Polyvalent, il était le chef du groupe, le rappeur principal et le danseur principal.

Il faisait également partie d’une équipe de danse appelée Kill.U.Strate avec le rappeur DPR VIVRE.

En tant que membre de C-CLOWN, il a rejoint MBCde Idol Dance Battle D-Style en 2014 où il a impressionné par sa danse douce et puissante.

N’allez pas penser que la danse est son seul talent! De temps en temps, vous pourrez le surprendre à jouer de la guitare.

Il a également un fantastique voix qui ne manquera pas de vous séduire.

Malheureusement, C-CLOWN s’est dissous en 2015, mais IAN n’allait pas s’arrêter là.

Au fur et à mesure que DPR ajoutait plus de personnes à son groupe, ils sont rapidement devenus la entreprise créative émergente à rechercher en raison de son style distinctif et de son travail de haute qualité.

En termes de rôle dans le groupe, IAN est le «génie créatif», directeur et rédacteur en chef.

Il était le directeur visuel de Taeyang« WAKE ME UP », POLICIER« HOLUP! », Amber Liu«BORDERS» de, et MINO«BODY», entre autres.

Reste maintenant la question que vous vous posez peut-être: IAN et CL sont-ils en couple?

Leur chimie dans «5 STAR» est hors du commun, et personne ne peut se lasser de la façon dont ils sont mignons en couple!

CL a même fait une courte apparition dans le clip de IAN pour «So Beautiful», qui, selon certains fans, est lié au scénario «5 STAR».

Les deux n’ont encore abordé aucune des rumeurs, cependant, qu’elles soient vraies ou non, vous pouvez au moins revoir les vidéos extrêmement bien faites autant de fois que vous le souhaitez.

Regardez la vidéo musicale «5 STAR» de CL ci-dessous!