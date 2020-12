Apprenez à choisir votre cristal énergisant

Si vous avez l’intention d’avoir un cristal qui vous appartient, sachez que la première grande étape pour que cela se produise est d’avoir vos objectifs très bien définis. Nous disons généralement que la pierre nous choisit et non l’inverse, et cela ne sera fait de la bonne manière que si vous vibrez exactement ce que vous recherchez. Il y a aussi une recherche des principales raisons et indications pour avoir un type spécifique de cristal ou de pierre.

Lorsque nous décidons de partir à la recherche d’une pierre ou d’un cristal, nous devons analyser les options à cœur ouvert et également être très attentifs à ressentir tous les signes subtils que cette amulette particulière nous convient. Savez-vous quand nous avons tendance à choisir un objet particulier parmi tant d’autres très similaires sans en comprendre la raison? C’est exactement comme ça que ça se passe. La pierre ou le cristal qui vous convient le mieux sera probablement plus beau, plus brillant ou aura une forme ou une caractéristique qui attirera votre attention.

Si la vision seule ne suffit pas, n’hésitez pas à toucher les cristaux qui sont en vente ou à votre disposition. Parfois, par le toucher, nous pouvons ressentir les vibrations qui s’avèrent être le meilleur choix. Une sorte de picotement ou de sensation de chaleur peuvent également être les signes que nous attendons. Les signes autour de vous peuvent également être importants et indiquer un choix correct. Restez à l’écoute, si quelque chose se produit en même temps que vous choisissez un certain cristal, cela peut être le signal que vous espériez.

Après avoir fait votre choix, gardez à l’esprit que ce cristal devrait être un compagnon pour toute votre vie. Si quelque chose lui arrive et que vous le perdez pour une raison quelconque, vous pouvez trouver un autre partenaire, mais ce ne sera jamais un remplacement.

Avant de l’utiliser, faites un nettoyage physique, énergétique et aussi le rituel de dynamiser ce cristal. Si cela est fait en contact avec la nature, ils entraîneront de meilleures charges énergétiques. Pour le nettoyage physique, il est préférable de laver avec de l’eau courante naturelle – rivières, lacs, becs ou même eau de pluie – et aussi avec une brosse à poils doux. Pour l’énergie, laisser le cristal prendre une douche de pluie, puis recharger en recevant la lumière du soleil est la meilleure façon.