Apprenez à augmenter l’estime de soi en quelques jours

L’estime de soi est la perception que la personne a d’elle-même. C’est sa conception d’elle-même et de ses propres actions dans le monde. Ce concept simple et important est fondamental pour notre bonheur, car si nous sommes incapables de manifester une estime de soi positive, des problèmes commencent à apparaître.

Des problèmes comme l’anxiété, la dépression, le stress, le manque de prospérité et bien d’autres. Tous viennent d’un manque d’estime de soi positive. Par conséquent, dans cet article, je vais vous enseigner 3 techniques de psychologie cognitive pour augmenter votre estime de soi. Allons vers eux.

Reconnaissance

Être reconnaissant augmente la perception de notre prospérité. De plus, cela augmente notre vision positive du monde et de nous-mêmes. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, notre estime de soi augmente.

Vous pouvez utiliser un exercice très simple que Martin Seligman, un psychologue américain et ancien président de l’American Psychological Association, rapporte dans son livre Authentic Happiness. L’exercice consiste, à la fin de la journée, à écrire dans un cahier 3 choses qui vous ont rendu heureux dans votre journée et donc reconnaissants. Cet exercice simple a un effet incroyable sur l’augmentation de votre gratitude et par conséquent de votre estime de soi.

Compliments

Se féliciter est un moyen puissant de stimuler votre estime de soi. Quand je parle d’éloges, je ne parle pas simplement de féliciter lorsque vous réalisez une réalisation puissante, mais lorsque vous terminez une tâche, passez une bonne journée, apprenez des difficultés, etc. Ceci, en plus d’augmenter votre estime de soi, vous aide à vous concentrer davantage sur vos forces.

La louange vous aide à vous souvenir de vos petites victoires et des choses que vous faites bien. Ceci est bon pour votre estime de soi et conduit votre esprit vers les aspects positifs de votre vie.

Objectifs et micromets

Se fixer des objectifs est toujours positif, car cela génère un sens du but et cela augmente la motivation. La motivation fonctionne comme un carburant pour l’estime de soi et vous pousse vers vos objectifs.

Cependant, la création d’objectifs nécessite également la création et des micromets. En d’autres termes, des objectifs plus petits qui, lorsqu’ils sont atteints, augmentent votre motivation. Par exemple, si votre objectif est d’acquérir une propriété, vous aurez en tant que micrometto économiser un montant financier chaque mois. Chaque mois que vous économisez est la réalisation de votre objectif. Cela crée un sentiment d’accomplissement et la réalisation de votre objectif.

Si vous voulez savoir comment vous fixer des objectifs pour augmenter votre estime de soi, vous pouvez voir la vidéo que j’ai enregistrée sur ma chaîne.

Pratiquez chacun de ces exercices pendant une semaine et voyez le résultat dans votre vie. Cela aura certainement d’excellents résultats. Mais, pour cela, vous devez vous entraîner. Une chose est sûre: si vous ne quittez pas votre zone de confort, rien ne changera. Alors, commencez à pratiquer dès maintenant.

Si vous avez aimé cet article, partagez et laissez votre avis. Donc, je sais si je suis sur la bonne voie pour vous aider à augmenter votre estime de soi et à avoir une vie plus heureuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez également m’envoyer un e-mail avec votre question. Un gros câlin et en attendant le prochain article.