Apprenez à aimer votre corps parce que c’est votre temple

Je reviens d’un drainage lymphatique. Et celui que je fais n’est pas dans une clinique esthétique, et il n’est pas non plus destiné à me débarrasser de la cellulite du cul. En fait, ce serait trop prétentieux pour un massage. Celui-ci est fait par un de ces êtres de lumière, appelé Paloma, qui a le toucher et les mains d’une fée. Je le faisais régulièrement, mais la crise et la météo m’ont fait arrêter. Hier, après la troisième nuit de ne pas pouvoir dormir à nouveau, j’ai décidé que je devais y aller.

Vous entrez dans une pièce sombre, avec une musique délicieuse et un merveilleux parfum de lavande. Je reste généralement en culotte, totalement abandonnée, allongée sur le dos. Elle masse tout le corps en effectuant les mouvements de drainage typiques, tout en douceur. En effet, si vous recevez un drainage – pur – qui vous serre ou vous fait sortir du brancard avec des bleus, ce n’est pas un drainage.

Je sens chaque muscle se faire masser. Cela commence par vos épaules et vos bras, et vous ressentez la douleur de porter le monde. Ensuite, il descend par les bras, les mains et les doigts. A la fin du deuxième bras j’étais déjà endormie, faisant ces belles siestes qu’on ne fait que quand on est à l’école primaire, l’après-midi. À la fin de tout cela, je me sentais nouveau.

Pendant le massage, ou la partie où je suis resté éveillé, je me suis souvenu pourquoi j’avais emballé autant de colis dans le passé. J’ai utilisé le massage, même intuitivement, pour me reconnecter avec mon corps en train d’accepter ma forme ronde de femme. Elle était importante pour moi de ressentir et d’aimer à nouveau chaque partie de moi-même. Elle m’a montré le plaisir que le toucher m’apportait, et à la fin, je savais que ce n’était pas là pour me blesser.

Pas mon ventre, pas mes cuisses trop épaisses, pas mes seins qui n’ont jamais tenu un vrai stylo BIC. Ils étaient mes, pièces importantes. Ils étaient mon temple, comme des portes et des fenêtres, pour que je montre au monde qui j’étais, ce que je voulais, comment je voulais et avec qui je voulais. Cela m’a reconnecté d’une manière unique et spéciale. J’étais à nouveau moi.

Après cela, j’ai eu beaucoup d’atouts. Je suis allé danser, j’ai mis ce corps en mouvement. J’ai recommencé à sortir avec des hommes, ce que j’ai fait avec difficulté parce que je n’acceptais pas mon corps. Quoi qu’il en soit, je suis devenue une vraie femme.

Et aujourd’hui, allongé et abandonné, j’ai vu l’importance d’aimer votre temple et de retourner dans votre corps, votre maison. Pour en ressentir chaque parcelle, apportez toute l’énergie sexuelle, aimante, fraternelle et déposez-la là, dans vos propres parties. Être une femme délicate, mince, mais forte et en bonne santé. C’est le meilleur tour que nous puissions faire. Le vrai retour aux sources.