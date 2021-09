Apportez-moi l’indice Horizon à l’arrivée de la nouvelle musique

En octobre dernier, le groupe punk rock « Bring Me The Horizon » a sorti l’EP « Post Horror: Human Survival », qui était censé être le premier d’une nouvelle série de sorties, car le groupe s’assurerait de travailler sur les parties deux, trois et quatre de ce projet simultanément, en espérant les sortir bientôt.

À travers le compte Tik Tok du groupe, le chanteur et leader du groupe Oli Sykes a présenté ce qui semble être un fragment d’une nouvelle chanson. Cela aurait une durée de 15 secondes et était accompagné du hashtag « bain de sang », que les fans ont indiqué comme son titre possible.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lorde révèle pourquoi elle ne lit pas les critiques sur sa musique

Tout semble indiquer que cette vidéo n’est pas le seul indice que les membres de Bring Me The Horizon ont fait à propos de leur nouveau matériel. À travers leur compte Twitter, en utilisant une combinaison de chiffres et de lettres, ils ont écrit la phrase : « Je retiens toujours mon souffle pour un miracle. J’espère que le trou dans mon cœur est guéri d’une manière ou d’une autre. »

Le mois dernier, les membres de Bring Me The Horizon ont partagé une vidéo avec le slogan « back2wORk » (retour au travail), tout en confirmant la participation du groupe au Live Lounge Month organisé par Radio 1 tout au long du mois de septembre, préparant leur nouvelle tournée britannique au milieu de ce mois.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Lydon est mécontent de sa perte légale face aux Sex Pistols

Selon une précédente interview avec Oli Sykes, le groupe ne sortira pas de nouvel album tant qu’il n’aura pas eu la chance de promouvoir correctement son ancien matériel, notant qu’il leur reste encore beaucoup à jouer de « Survival Horror » aux fans, et au cas où sortir un autre album, ils ne sauraient pas par quel matériel commencer.

Oli Skyes a récemment collaboré avec l’artiste australienne Daine, révélant qu’il s’agissait jusqu’à présent de sa collaboration préférée de toute sa carrière. « J’aime tellement cette chanson que j’ai donné un coup de tête à mon téléphone à la fin », a-t-il déclaré sur le sujet intitulé « Salt ».