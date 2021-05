Apportez-le: Halloween tuera les pom-pom girls sur SyFy l’année prochaine

Quelle est la première chose que vous penseriez ajouter à la franchise de films de cheerleading énergique et colorée, L’amener sur? Si votre réponse est une suite d’horreur slasher, cela est à la fois dérangeant et va bientôt devenir une réalité. Il s’avère que SYFY développe une nouvelle suite de L’amener sur qui va prendre un virage vers l’horreur, et dont le synopsis, qui peut être lu ci-dessous, sonne plus comme un vendredi 13 arnaque qu’un versement de L’amener sur.

« Nous agitons nos pompons en l’air pour Apportez-le: Halloween, un film original en première en 2022. « Tenue par des règles restrictives, une équipe de pom-pom girls assiégée cherche la liberté d’un gymnase scolaire effrayant et fermé pour s’entraîner pour les régionaux, mais lorsque les membres de l’équipe commencent à disparaître, les pom-pom girls doivent démasquer leur agresseur pour se sauver. «

Dire que Apportez-le: Halloween On dirait qu’un départ par rapport aux entrées précédentes de la franchise serait le dire légèrement. La première L’amener sur, sorti en 2000 et réalisé par future L’homme fourmi Le réalisateur Peyton Reed a exploré le monde compétitif du cheerleading universitaire. Kirsten Dunst, Eliza Dushku, Jesse Bradford et Gabrielle Union ont joué le rôle de pom-pom girls rivales, à la recherche d’une grande victoire au tournoi national de cheerleading.

Le film a joué comme une version plus douce de Tarte américaine et a eu suffisamment de succès pour engendrer plusieurs suites, pour lesquelles le casting d’origine n’est pas revenu. La dernière entrée finale de la série était celle de 2017 Apportez-le: Cheersmack dans le monde entier, qui a été rejeté pour être une version bon marché et sans inspiration de la prémisse du film original.

L’original L’amener sur est toujours considéré comme un classique culte, avec beaucoup d’énergie énervée qui manquait aux suites de la formule. Ce sera un exercice intéressant pour SYFY d’amener la franchise dans une nouvelle direction aussi radicale que d’avoir un tueur en série traquant l’équipe de cheerleading. Reste à voir dans quelle mesure ce concept fonctionne bien dans l’exécution.

Alors que le concept de mélanger le monde de L’amener sur avec le genre slasher peut sembler un saut déroutant, les deux se chevauchent en fait plus que vous ne l’imaginez. Les victimes préférées des films de slasher traditionnels ont toujours été de jeunes femmes nubiles, légèrement vêtues, qui s’aventurent seules dans des zones dangereuses. En ce sens, l’équipe de bravoure de L’amener sur ferait les victimes parfaites pour un type Jason Voorhees ou Freddy Krueger.

D’un autre côté, de plus en plus de rebondissements féministes sur l’horreur ont vu le même genre de personnages féminins vulnérables se lever pour vaincre le tueur, comme Buffy contre les vampires, qui était en fait une pom-pom girl elle-même dans le film de 1992 qui a engendré la série télévisée. Il y a beaucoup de rebondissements que vous pourriez lancer dans une histoire comme Apportez-le: Halloween sans réduire les principaux personnages de pom-pom girls au rôle de victimes impuissantes.

En dehors de Apportez-le: Halloween, Syfy travaille sur une foule de redémarrages passionnants de franchises d’horreur emblématiques, y compris une série Chucky, un récit de Massacre de la soirée pyjama, ainsi qu’une mini-série de 10 épisodes basée sur George A. Romero Le jour des morts.