Apportez-le: Cheer ou Die Wraps Filmer

Missi Pyle (Y : Le dernier homme, Sale Jean), Kerri Medders (Panique, Équipe SEAL) et Tiera Skovbye (Soleil de minuit, Riverdale) rejoins L’amener sur franchise de films en Apportez-le : encouragez ou mourez, le film original très attendu de SYFY et le tout nouveau volet époustouflant de la franchise de films de pom-pom girls bien-aimée. Le tout nouveau film est réalisé par Karen Lam (SYFY’s Guerres des fantômes et Van Helsing), qui apporte une pléthore d’expérience en cinéma de genre et une nouvelle perspective au L’amener sur famille.

De Universal 1440 Entertainment and Beacon Pictures, Apportez-le : encouragez ou mourez suit une équipe d’acclamations alors qu’ils pratiquent leurs routines pendant la nuit dans une école abandonnée pendant le week-end d’Halloween où un par un, les adolescents sont victimes d’un agresseur dérangé. En cours de production à Winnipeg, au Canada, le film fera ses débuts sur les plateformes non cinématographiques du monde entier et apparaîtra sur SYFY à l’automne 2022.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes ravis de faire équipe avec SYFY pour poursuivre cette franchise toujours populaire avec un tout nouvel opus de la célèbre cinéaste Karen Lam, la toute première femme réalisatrice de la série de films », a déclaré Glenn Ross, directeur général et vice-président exécutif, Divertissement universel 1440. « Présentant une nouvelle vision des films historiquement comiques de la franchise, ce prochain chapitre présente une distribution diversifiée aux multiples talents et divertira de longue date L’amener sur les cinéphiles et ouvrent les portes à la légion de fans qui aiment les thrillers. »

Le dernier film Bring It On est écrit par Rebekah McKendry (Toutes les créatures remuaient) et Dana Schwartz (elle-hulk) d’après une histoire d’Alyson Fouse (Apportez-le : combattez jusqu’à la fin), produit par les partenaires de Beacon Pictures Armyan Bernstein et Charlie Lyons, produit par Griff Furst (Vous pourriez être le tueur), et coproduit par Tony Gonzalez (L’amener sur franchise) et C. Eve Stewart (Contes du capot 3). Tony Gonzalez revient également en tant que chorégraphe pour créer les cascades emblématiques de la franchise.

SYFY a dépoussiéré les franchises, créant de nouveaux scénarios étincelants, des histoires d’origine et des redémarrages que les fans ont loués. Il est clair que le réseau sélectionne des pierres précieuses et frappe le clou sur la tête des bases de fans respectives. SYFY a frappé l’or sanglant avec son Chucky série, créant une nouvelle histoire, tout en ramenant les personnages et les acteurs les plus aimés pour reprendre les rôles que les fans adorent. Dans leur nouvelle série, nous ne voyons pas un remaniement de l’ancienne; on nous présente une ville américaine idyllique qui est plongée dans le chaos après qu’une poupée vintage « Good Guy » se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Cependant, les fans n’auraient jamais embrassé la série sans le retour de Don Mancini écrivant les scripts, Brad Dourif revenant comme notre Chucky grossier et assassin, et, bien sûr, Jennifer TIlly revenant comme Tiffany Valentine pour remuer le pot. Ils ont déjà le feu vert pour une deuxième saison.





SYFY a prouvé qu’ils savent ce qui est crucial pour les fans préférés et qu’ils sont capables de le rafraîchir pour de nouveaux publics. Vous savez que vous serez à l’écoute du nouveau thriller comique Apportez-le : encouragez ou mourez l’automne prochain. Apportez-le, SYFY !





Apportez-le: Halloween tuera les pom-pom girls sur SyFy l’année prochaine La série de films à succès de cheerleading Bring It On s’apprête à prendre un virage sombre dans le genre d’horreur slasher.

Lire la suite





A propos de l’auteur