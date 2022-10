Applications d’Halloween : des applications fantasmagoriques passionnantes

Le 31 octobre va faire peur ! De manière appropriée, nous vous présentons des applications d’Halloween avec un facteur effrayant – pour un passe-temps amusant, pour la fête d’Halloween ou pour effrayer des amis et des parents.

Se transformer en zombie, sculpter des citrouilles ou jouer à des jeux effrayants – c’est non seulement possible dans le monde réel, mais aussi numériquement. Des tables d’harmonie ou des sonneries effrayantes fournissent des effets spéciaux lors des fêtes d’Halloween. Et les vrais purs et durs plongent dans les mondes apocalyptiques des jeux d’horreur avec leurs smartphones. Nous avons rassemblé pour vous quelques conseils effrayants pour Halloween.

ZombieBooth 2 : Voici à quoi vous ressemblez en tant que zombie

Vous pouvez également simplement prendre une photo de vous avant votre premier café du matin, mais l’application ZombieBooth 2 peut probablement vous faire ressembler encore mieux aux morts-vivants. Sélectionnez simplement une photo à zombifier et laissez l’application transformer la photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir parmi une variété d’yeux injectés de sang, de bouches pourries, d’accessoires effrayants et de filtres appropriés, puis partager le résultat avec vos amis. L’application effrayante elle-même est gratuite mais contient des achats intégrés.

Sonneries effrayantes : parcourez votre moelle et vos os



L’application de sonneries effrayantes est facile à utiliser.



Image : © Google/Play Store 2022



Vous voulez que tout le monde dans la pièce sursaute lorsque votre téléphone sonne ? Alors une application Halloween avec une sélection de sonneries effrayantes est le bon choix : il y a l’application Scary Ringtones pour Android et l’application Scary Ringtones pour iOS. Les deux applications proviennent du même développeur, sont intuitives à utiliser et gratuites. Vous pouvez également vous passer des achats intégrés.

Effets sonores effrayants : applications pour Android et iOS



Il existe également une application Halloween pour les sons effrayants du même développeur.



Image : © Apple/App Store 2022



Si vous ne voulez pas attendre que votre téléphone portable sonne, installez simplement une application d’effets sonores pour Halloween. Sur l’iPhone, par exemple, vous pouvez utiliser l’application gratuite Scary Sound Effects pour obtenir des sons et de la musique effrayants en appuyant simplement sur un bouton. Par exemple, les applications Spooky Halloween Sounds ou Creepy Halloween Soundboard offrent la bonne ambiance d’Halloween sur le smartphone Android. Vous pouvez télécharger les trois applications gratuitement et les utiliser très facilement.

Pointe: Connectez votre téléphone à un boîtier Bluetooth ou à un autre haut-parleur pour effrayer toutes les personnes présentes avec un volume étrange également.

Fond effrayant : fonds d’écran d’Halloween pour Android et iOS



Des fonds d’écran gratuits sur l’écran de votre smartphone soulignent l’ambiance d’Halloween.



Image : © Apple/App Store 2022



Les fans inconditionnels d’Halloween se déguisent non seulement pour le festival d’horreur, mais aussi leurs smartphones. Les applications de fond d’écran gratuites avec une large sélection d’arrière-plans prêts à l’emploi sont idéales pour cela. Ils sont également disponibles pour Halloween avec de nombreux motifs fantasmagoriques et magnifiques. Sur l’iPhone, par exemple, vous pouvez utiliser HD Halloween Wallpapers & Backgrounds Free, pour les smartphones Android, il existe, entre autres, Halloween Live Wallpaper, y compris des économiseurs d’écran animés. Les deux applications sont gratuites.

Sculpture de citrouille virtuelle : créez des visages effrayants individuels



La citrouille numérique est plus rapide et plus facile à sculpter que la vraie.



Image : © Google/Play Store 2022



Les citrouilles appartiennent à Halloween comme les œufs à Pâques – mieux décorées avec des visages effrayants. Si la sculpture est trop fatigante et trop salissante pour vous, vous pouvez simplement le faire sur votre smartphone avec une application comme Mr. Pumpkin Carving pour iOS ou Pumpkin Carver pour Android. Les deux applications sont gratuites et offrent divers designs effrayants ainsi que des fonctions de sculpture et de décoration.

Into the Dead 2 : Affrontez les zombies dans le jeu d’horreur

Les purs et durs plongent dans des mondes d’horreur sur leurs smartphones à Halloween et combattent les morts-vivants dans l’apocalypse zombie. Into the Dead 2 a une recommandation USK à partir de 16 ans et vous présente le défi de sauver votre famille des zombies. Choisissez parmi des armes puissantes et achevez les morts-vivants. Le jeu d’horreur est disponible pour iOS et Android et est gratuit avec des achats intégrés facultatifs.