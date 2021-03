Applications de jardinage: 6 applications pour vous aider à entretenir votre oasis verte

Votre oasis verte veut être chérie, entretenue et préparée pour l’année prochaine tout au long de l’année. Les applications de jardinage fournissent des services précieux ici et vous soutiennent avec des conseils et des astuces pour embellir votre jardin et votre balcon.

Selon la saison, vous devez entretenir votre jardin différemment et le garder heureux afin d’avoir des prairies luxuriantes et de beaux parterres de fleurs dans les beaux mois de printemps et d’été. Et qui peut vous aider le mieux? Bien sûr, votre smartphone. Nous avons sélectionné pour vous six applications de jardinage les plus pratiques qui vous aideront dans votre travail dans le pays.

Grâce au calendrier de jardin intégré, les applications vous rappellent toute l’année quel travail est dû et quand, afin de garder toutes les plantes aussi belles et saines que possible.

« Le maraîcher »: pour une récolte riche

L’application de jardin « The Vegetable Gardener » ne contient aucune publicité, même dans la version gratuite.

Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit des fleurs. Avec l’application de jardin « Le jardinier de légumes », vous pouvez obtenir des conseils pratiques et des informations sur les légumes et les herbes pour votre jardin ou votre balcon sur votre smartphone. L’application contient également un calendrier de jardin qui vous indique exactement ce qui doit être cultivé et quand. L’application vous rappelle également en temps utile tous les autres travaux de jardinage importants.

Disponible pour: iOS et Android

iOS et Android Prix: gratuit avec des achats intégrés

«Gardena Smart System»: application de jardin intelligente

Avec l’application de jardin « Gardena Smart System », vous pouvez prendre soin de votre jardin à tout moment et en tout lieu. L’application contrôle votre système d’irrigation, le robot de tonte et tous les autres appareils de jardinage intelligents du fabricant Gardena qui se promènent dans votre jardin. Une bibliothèque de plantes est également incluse dans l’application. Avec le capteur intelligent de Gardena, vous pouvez également savoir à tout moment directement dans l’application comment se passe la température, l’humidité du sol et l’intensité lumineuse de votre jardin.

« Plant Doctor »: pour un jardin sain

L’application « Plant Doctor » vous aide lorsque les plantes de votre jardin ou pot de fleurs sont malades. Sélectionnez simplement le type de plante, trouvez la bonne dans la grande collection d’images nuisibles et vous découvrirez ce que votre plante a, ce que vous pouvez faire à ce sujet et comment vous pouvez la prévenir à l’avenir. Si nécessaire, vous pouvez également télécharger votre propre photo dans l’application et la faire examiner directement par les experts horticoles de Neudorff.

« Guide des vivaces »: pour une horticulture intelligente

L’application de jardin « Guide des plantes vivaces » vous aide à choisir vos plantes de jardin.

Vous recherchez une application qui vous aidera à planifier la plantation de votre jardin? Le « Guide des vivaces » connaît plus de 1 400 types et variétés de plantes vivaces et à fleurs, que vous pouvez également filtrer selon 20 domaines d’utilisation différents. Vous pouvez également utiliser des critères tels que la couleur préférée des fleurs ou des feuilles, la hauteur et la période de floraison pour trouver les bonnes plantes pour la conception de votre jardin.

« Moon & Garden »: jardinage selon les phases de la lune

Quiconque cherche une application de jardin de calendrier lunaire peut difficilement dépasser « Moon & Garden ». L’application du développeur français JOCS contient, entre autres, un calendrier de jardin et, en fonction de la phase de lune actuelle, vous indique exactement quel travail de jardinage est particulièrement en harmonie avec le corps céleste. Et ne vous inquiétez pas: il est disponible en version française.

Disponible pour: iOS et Android

iOS et Android Prix: gratuit avec des achats intégrés

« Insectes bénéfiques dans le jardin »: utile contre les ravageurs

L’application de jardin « Insectes utiles dans le jardin » aide naturellement à lutter contre les ravageurs.

Êtes-vous à la recherche d’une application de jardinage pour lutter contre les parasites dans votre oasis verte? Avec « les insectes bénéfiques dans le jardin », l’Agence fédérale pour l’agriculture et la nutrition a présenté une application utile qui aide sans aucun club chimique. Si vous saisissez un parasite ici, l’application de jardin vous fournira une liste d’insectes bénéfiques qui agissent naturellement contre les invités indésirables.

Le principe fonctionne également dans l’autre sens: vous pouvez utiliser la recherche de photos ou la clé d’identification incluse pour identifier les insectes utiles dans votre jardin et découvrir comment les rendre particulièrement confortables.