Applications d’acouphène: 7 applications qui peuvent aider à soulager le bip dans l’oreille

Bips, bourdonnements, sifflements – le bruit de fond dans l’oreille peut se produire dans de nombreuses facettes chez les patients souffrant d’acouphènes. Pour faciliter la vie des personnes touchées, il existe maintenant de nombreuses applications d’acouphènes qui utilisent de la musique, des bruits et des exercices spéciaux pour aider à bloquer les sons mal aimés dans l’oreille. Nous avons rassemblé ci-dessous sept applications particulièrement pratiques.

Traitement des acouphènes Tinnitracks

Tinnitracks est connue, entre autres, sous le nom d ‘«application d’acouphènes TK» car, comme plusieurs autres compagnies d’assurance maladie, les techniciens couvrent également les coûts d’un traitement avec l’application.

L’application repose sur une thérapie par la musique, dans laquelle les patients acouphènes utilisent l’application pour pratiquement éliminer le bruit de fond. En outre, les unités de thérapie individuelles devraient immédiatement contribuer à faciliter la vie des personnes atteintes d’acouphènes.

Vous pouvez savoir si votre compagnie d’assurance maladie paie pour le traitement avec l’application acouphène sur la page d’accueil de l’application.

Disponible pour: iOS et Android

iOS et Android Prix: gratuit, mais un abonnement mensuel de 19,99 euros est dû

Appli Oction Tinnitus

L’application acouphène d’Oction utilise des sons (naturels) pour détourner l’attention des personnes touchées des bruits gênants dans l’oreille. Les utilisateurs peuvent créer leur propre gamme de sons et choisir entre le chant des oiseaux, le bruit rose et le bruit blanc, entre autres. Un tri selon l’effet ou la situation souhaitée est également possible.

L’application Oction Tinnitus est destinée à être utilisée avec le système auditif sans fil Oction Tinnitus et fonctionne conjointement avec l’Oction Streamer Pro. De plus, l’application s’adresse aux adultes touchés de plus de 18 ans.

Équilibre des acouphènes

L’application acouphène de Phonak repose sur la musique et les bruits pour masquer les bips dans les oreilles de ceux qui souffrent d’acouphènes. Ou plus précisément, pour détourner l’attention du bruit dans l’oreille. Vous pouvez utiliser la musique de votre propre bibliothèque multimédia ou accéder aux sons de l’application.

Grâce à la minuterie intégrée, l’application s’éteint automatiquement après une période de temps spécifiée. Si vous utilisez une aide auditive Phonak, vous pouvez également diffuser les sons de l’application acouphène directement dans votre oreille via Bluetooth et Phonak ComPilot.

L’application d’acouphènes Phonak vous permet de choisir entre des sons apaisants, de fond et intéressants.

Widex Zen, gestion des acouphènes

L’application de gestion des acouphènes Widex Zen repose sur des sons Zen relaxants. Grâce à l’application, les adultes de plus de 18 ans devraient pouvoir détourner leur attention des bruits gênants dans leurs oreilles. En outre, l’application fournit des informations générales sur le sujet des acouphènes et présente des exercices destinés à aider à gérer les symptômes.

L’application acouphène de Widex aide également à trouver un médecin approprié.

Aide sur les acouphènes

Tinnitus Help comprend huit fonctions différentes pour soulager vos souffrances. Une fois que vous avez déterminé votre fréquence d’acouphène personnelle à l’aide de l’application, vous pouvez mélanger exactement cette fréquence spéciale avec des bruits agréables. L’application acouphène a également de la musique dans son répertoire afin de «masquer» les bruits de fond.

Le but de tout cela est simple: le cerveau doit apprendre à bloquer de plus en plus le bruit désagréable des acouphènes avec le temps. De cette manière, les personnes concernées devraient pouvoir reprogrammer virtuellement leur centre auditif. La perception auditive générale devrait également bénéficier de la thérapie. L’application acouphène comprend également une fonction de relaxation et de sommeil.

Disponible pour: iOS et Android

iOS et Android Prix: 17,99 euros (iOS), 9,90 euros (Android)

Qu’il s’agisse de gazouillis, de bourdonnements ou d’un autre bruit de fond gênant: l’application acouphène devrait vous aider.

ReSound Soulagement des acouphènes

Avec ReSound Tinnitus Relief, les utilisateurs peuvent compiler des bibliothèques de sons personnelles à partir de sons et de musique. Après avoir répondu à quelques questions supplémentaires sur vos acouphènes individuels, l’application crée des plans sonores hebdomadaires à l’aide desquels la perception du bruit fantôme devrait s’améliorer avec le temps.

De plus, des médiations guidées, des exercices de respiration et autres vous aident à mieux dormir et à vous détendre plus facilement. Tout comme la distraction des bruits gênants dans l’oreille, cela devrait conduire à une meilleure qualité de vie. Des informations générales sur les acouphènes permettent de mieux comprendre la maladie.

Disponible pour: iOS et Android

iOS et Android Prix: gratuit avec des achats intégrés

Application d’acouphènes Kalmeda

L’application d’acouphènes Kalmeda est basée sur la thérapie cognitivo-comportementale et a été développée en collaboration avec des médecins ORL et des psychologues. L’application est approuvée en tant que produit médical, c’est pourquoi certaines compagnies d’assurance maladie couvrent les coûts d’une thérapie de 3 mois contre les acouphènes. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour savoir si elle est prête à payer le montant de 116,97 euros.

Si vous avez terminé avec succès la thérapie, vous pouvez souscrire un abonnement Kalmeda Plus pour 27,97 euros par mois afin de continuer à utiliser l’application et les plans de thérapie.