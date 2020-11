Applications Android sur Windows 10: diverses rumeurs indiquent que de nouveaux logiciels Microsoft offrent cette compatibilité

Ces derniers jours, une série de rapports ont souligné la possibilité que Microsoft autorise l’installation et l’exécution de Applications Android sur Windows 10. Avec des changements minimes ou sans aucune modification de code, les développeurs pourront envoyer vos applications sur le Microsoft Store pour les télécharger et les installer sur les PC. Ce n’est pas la première fois que Microsoft teste cette possibilité et cela a beaucoup plus de sens qu’il n’y paraît.





Comme indiqué dans Windows Central, le projet a le nom de code ‘Project Latte’. Grâce à lui, Microsoft recherche une solution viable pour migrer les applications Android vers Windows 10 et qu’elles puissent être distribuées confortablement.

Actuellement, il existe un autre correctif pour installer des émulateurs ou des solutions Microsoft officielles pour certains mobiles. Cependant, l’idée ici serait les distribuer directement via le Microsoft Store et sans dépendre de sources externes.

Dans le Microsoft Store et sans friction pour le développeur

L’idée de Microsoft semble être de permettre une migration facile pour les développeurs. Un logiciel pour les développeurs qui permet sans pratiquement aucune modification du code exporter une application vers le Microsoft Store dans un package MSIX. MSIX est un package d’installation d’application pour Windows. Plus la migration est facile, plus il est probable que les développeurs soient prêts à faire des efforts et à placer leurs applications sur le Microsoft Store. Une fois dans le magasin, l’utilisateur peut télécharger l’application sur son PC Windows 10 et l’installer sans aucun problème pour l’utiliser.

Quand cela viendra (si finalement cela arrive et ne reste pas dans une rumeur ou un projet raté) est quelque chose qui n’est pas sûr. De Windows Central, ils soulignent qu’il pourrait arriver au cours de l’année prochaine, avec la deuxième mise à jour majeure de Windows 10 pour 2021. Nous pouvons en voir un aperçu des mois auparavant, au printemps ou en été.

L’aspect important ici n’est pas tant la difficulté technique que la compatibilité avec les services Google Play. Il sera difficile d’avoir des services Google dans un magasin qui n’est pas le vôtre et via une distribution externe. Cela peut signifier l’absence d’applications importantes ou beaucoup d’entre elles sans certaines fonctions. Un exemple de cela que nous avons chez Huawei.

De l’autre côté de Microsoft, Apple a intégré les applications d’iOS (son système mobile) dans macOS (son système de bureau) avec l’arrivée du Mac avec le silicium Apple. Le nouveau processeur d’Apple a sa propre architecture héritée des puces pour iPhone et iPad, ce qui lui permet d’exécuter n’importe quelle application iOS sans aucun problème.

Via | Développeurs XDA et Windows Central