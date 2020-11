Application révolutionnaire pour les appels vidéo: mmhmm est officiellement lancé pour Mac

L’application vidéo au nom inhabituel mmhmm est disponible pour les utilisateurs de Mac depuis hier. L’application avec la version de base gratuite ne promet rien de moins que de révolutionner les appels vidéo – et offre en fait des fonctions innovantes que d’autres applications de conférence n’ont pas.

Quiconque a suivi l’Apple Keynote le 10 novembre pourrait avoir un aperçu de l’application vidéo. Phil Libin, PDG de l’entreprise de fabrication, a montré une particularité de l’application lors de la présentation de la puce M1 d’Apple: mmhmm peut reconnaître les gestes de la main dans les appels vidéo et s’estomper dans une grande animation des signaux de la main tels que les pouces vers le haut. Ce mode dit «grandes mains» est destiné à faciliter la communication non verbale dans les vidéoconférences et à rendre les réunions plus vivantes.

mmhmm fait des présentations virtuelles une expérience spéciale

Dans une entrée de blog pour le lancement de mmhmm, le fabricant du même nom présente d’autres fonctionnalités de l’application. En conséquence, l’application offre une variété d’arrière-plans virtuels et de salles de réunion que les utilisateurs peuvent personnaliser. Votre propre image vidéo peut être découpée et affichée parallèlement à d’autres contenus tels que des présentations. La taille, la forme et la couleur de la vidéo et d’autres contenus de l’écran peuvent également être ajustés et placés n’importe où sur l’écran. Il existe même un pointeur laser virtuel que les orateurs peuvent utiliser pour des présentations virtuelles.

Avec la fonction copilote, deux participants à la vidéoconférence peuvent présenter quelque chose en même temps ou travailler sur quelque chose ensemble d’une autre manière. De plus, mmhmm offre une fonction d’enregistrement avec laquelle la vidéoconférence, y compris toutes les animations et fonctionnalités de l’application, peut être enregistrée.

Coût et version pour Windows

La version de base de mmhmm est gratuite. La version premium permet aux utilisateurs d’accéder à des salles de réunion personnalisables et à des éléments de contrôle pour les modérateurs, mais la version gratuite donne également aux utilisateurs l’accès à l’ensemble complet d’outils premium pendant une heure par jour. La version premium de l’application coûte un peu moins de 10 € par mois, ou une licence annuelle peut être achetée pour un peu moins de 100 €. La version premium est disponible gratuitement pendant un an pour les enseignants, professeurs, éducateurs et étudiants.

Jusqu’à présent, mmhmm n’est disponible que pour le Mac. L’application est également disponible pour Windows et les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire à une version bêta fermée sur le site officiel.