Application Luca : problèmes d’enregistrement – vous pouvez le faire

Vous souhaitez aller chez le coiffeur, au restaurant ou faire du sport, mais l’application Luca vous pose problème lors de l’enregistrement ? Cela peut avoir plusieurs causes. Nous vous disons ce que vous pouvez faire si vous rencontrez des problèmes avec l’application.

Dans de nombreux endroits, il est actuellement nécessaire de s’enregistrer avec l’application Luca afin de pouvoir les visiter. Enfin, les exploitants de restaurants, musées, salles de fitness, etc. sont tenus de rendre possible la recherche des contacts en cas d’infection corona. Et l’application est un moyen simple et sécurisé d’éviter la paperasserie inutile et les abus en fournissant de fausses informations.

Cependant, cela ne fonctionne pas toujours bien dans la pratique. De temps en temps, l’application Luca pose des problèmes lors de l’enregistrement. Certains utilisateurs se plaignent également de problèmes lors de la conservation du certificat de vaccination. Pourquoi donc?

L’enregistrement via l’application Luca est généralement très simple : vous ouvrez l’application et appuyez sur « Enregistrement ». Ensuite, votre code QR personnel apparaîtra, qui peut être scanné depuis l’endroit que vous visitez. Alternativement, vous pouvez également vous « enregistrer vous-même ». Ensuite, une fenêtre de caméra s’ouvre et vous scannez le code QR fourni par l’établissement.

Cependant, il y a des problèmes occasionnels. Ensuite, l’application Luca vous affichera un message d’erreur lors de votre enregistrement, par exemple : « L’enregistrement a échoué. Le code QR que vous avez scanné n’est pas un lien d’enregistrement valide. » Dans ce cas, le problème n’est pas de votre côté, mais du côté de l’opérateur. Le QR code est défectueux et ne vous permet pas de vous enregistrer. Dans ce cas, vous pouvez demander à l’opérateur de scanner le QR code généré par votre Si cela n’est pas possible, vous devrez entrer vos coordonnées manuellement, par exemple en remplissant un formulaire de contact.





D’autres messages d’erreur d’enregistrement possibles susceptibles d’indiquer le même problème peuvent inclure :

« Échec de l’enregistrement . Une erreur inattendue s’est produite : impossible de traiter les données fournies. Veuillez nous contacter si le problème persiste.«

« L'enregistrement a échoué. L'opération n'a pas pu être effectuée. Veuillez vous connecter à Internet et réessayer.«

Cela est souvent dû à des problèmes de connexion Internet lorsque l’enregistrement ne fonctionne pas. Assurez-vous donc que vous disposez d’un accès Internet mobile ou d’une connexion Wi-Fi si vous souhaitez vous enregistrer via l’application Luca. Dans le restaurant ou le café, par exemple, les opérateurs doivent proposer un WLAN invité. Une fois que vous vous êtes enregistré, vous pouvez théoriquement désactiver à nouveau Internet. Cependant, l’enregistrement et le départ hors ligne ne sont pas possibles.

Si vous disposez d’une connexion Internet stable et que l’application Luca ne parvient toujours pas à s’enregistrer, vérifiez l’appareil photo de votre smartphone. Si la caméra est endommagée ou très sale, le code QR peut ne pas être reconnu correctement. Si le problème ne peut pas être résolu aussi facilement, il est toujours possible de remplir manuellement un formulaire de contact.

Problèmes de numérisation des certificats de vaccination

De plus, l’application Luca pose parfois des problèmes lors de la numérisation des certificats de vaccination. Si vous souhaitez saisir votre certificat une deuxième fois – par exemple parce que vous aviez précédemment réinitialisé votre smartphone ou après être passé à un nouveau téléphone portable – alors un message d’erreur peut apparaître. Les utilisateurs signalent qu’ils reçoivent le message « Ce document a déjà été importé« . Apparemment, il n’est actuellement pas possible d’enregistrer plusieurs fois le même certificat de vaccination dans l’application. La seule exception est probablement l’utilisation simultanée de l’application Luca sur un appareil Android et un iPhone.





Si le certificat de vaccination ne peut pas être scanné sur un nouveau téléphone portable, vous pouvez passer à l’application d’avertissement Corona.



Image : © AA+W – stock.adobe.com 2021



Cependant, ce problème ne peut être résolu que du côté du développeur. Ainsi, si vous devez reconfigurer l’application Luca, vous ne pourrez peut-être plus scanner votre certificat de vaccination. Cependant, cela n’est pas nécessaire pour vous enregistrer dans les lieux que vous avez visités. Vous pouvez continuer à utiliser l’application, il vous suffit de fournir votre certificat de vaccination d’une manière différente.

Une autre source possible d’erreur lors du dépôt du certificat de vaccination sont les incohérences dans le nom. Le nom enregistré dans l’application doit correspondre à celui du certificat de vaccination. Notez donc si le certificat contient également des deuxièmes prénoms ou si, par exemple, le prénom et le nom ont été échangés. Même taper trop d’espaces peut entraîner un message d’erreur.

