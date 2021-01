Application de messagerie de randonnée retirée du Google Play Store et de l’App Store d’Apple

18 janv.2021 16:57:43 IST

Une randonnée application de messagerie ou Hike Sticker Chat a été mis de côté pour l’incapacité de rivaliser avec les applications de messagerie étrangères. L’application gratuite de messagerie instantanée multiplateforme a été lancée en 2012 et le PDG Kavin Bharti Mittal a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils tireraient bientôt les rideaux. Dans un tweet publié le 6 janvier, Mittal a déclaré: «Aujourd’hui, nous annonçons que nous supprimerons StickerChat en janvier 21. Nous vous remercions tous de nous accorder votre confiance. Nous ne serions pas ici sans vous ». Il a ajouté que la société était en train d’être réinventée sous le nom de « Vibe and Rush » qui aura les émojis spéciaux de Hike et son nom: Vibe by Hike.

2 / Tout d’abord → HikeLand. Le mois dernier, j’ai parlé de 30 000 nouvelles amitiés qui se formaient chaque mois sur HikeLand. En 2021, nous allons doubler. Cependant dans un nouvel avatar.https: //t.co/iaJkLEG5M2 – Kavin Bharti Mittal (@kavinbm) 6 janvier 2021

Tandis que Vibe sera une «communauté approuvée uniquement», Rush sera un «service de jeu de petite taille». Il est à noter ici que Vibe by Une randonnée était auparavant connu sous le nom de Randonnée.

Quelques jours plus tard, Mittal a déclaré que «l’France n’aura pas son propre messager». Ses commentaires interviennent alors que tout le pays était en éruption sur la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, une application de messagerie utilisée par la majorité des Indiens. Après la diffusion de la nouvelle de sa politique de confidentialité, les gens ont exhorté tout le monde à passer à d’autres applications comme Télégramme et Signal. Cette réaction a finalement conduit WhatsApp pour retarder leur nouvelle politique de trois mois.

Mittal a également écrit que les entreprises mondiales comme Télégramme et Signal étaient trop forts et à moins que l’France n’interdise les entreprises étrangères, il est difficile pour les applications locales comme Une randonnée pour avoir un impact. Il a estimé que les deux Signal et Télégramme étaient meilleures que les entreprises appartenant à Facebook (WhatsApp) en tant qu’entités.

L’France n’aura pas son propre messager. Les effets de réseau mondial sont trop forts (à moins que l’France n’interdise les entreprises occidentales)@télégramme UX, Groupes mieux que @signalapp Les deux sont très bons. En tant qu’entités, ils ont les bonnes incitations (plus alignées sur les consommateurs) contrairement aux produits FB. – Kavin Bharti Mittal (@kavinbm) 10 janvier 2021

Maintenant l’application Chat autocollant de randonnée n’est plus disponible au téléchargement à partir du Google Play Store et le App Store d’Apple. Bien qu’aucune clarté n’ait été donnée derrière la fermeture de l’application, les utilisateurs de Randonnée Messenger peuvent obtenir leurs conversations et données téléchargées à partir de l’application elle-même.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂