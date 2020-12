Application d’avertissement Corona: mise à jour avec le journal des contacts pour iOS et Android

À la fin de l’année, il y aura une mise à jour pour l’application d’alerte Corona: en décembre 2020, une mise à jour sera déployée pour l’application de lutte contre Covid-19. Il s’agit d’une fonctionnalité pratique sur votre smartphone avec iOS ou Android qui facilite le suivi des contacts.

Tenez-vous actuellement un journal manuscrit, par exemple pour enregistrer vos contacts quotidiens au travail? Cela devrait maintenant appartenir au passé: après la mise à jour actuelle, l’application d’avertissement Corona vous propose un journal de contact intégré, comme le rapporte le blog de Caschy. La mise à jour est désormais disponible pour l’iPhone. Pour les smartphones Android, la mise à jour devrait apparaître au plus tard le 30 décembre 2020. Cependant, il est déjà disponible sur notre Galaxy S20 +, par exemple.

Voici comment fonctionne le journal des contacts

Après la mise à jour, vous pouvez facilement enregistrer qui vous avez rencontré et où au cours des deux dernières semaines dans l’application Corona Warning. Pour ce faire, il vous suffit de transférer les contacts concernés de votre répertoire vers le journal des contacts. Cela se fait à l’aide du bouton bleu « + personne ». En plus du nom, vous pouvez également enregistrer la période et le lieu.

Application d’avertissement Corona avec journal des contacts (mise à jour décembre 2020) (© 2020 Courbé)

Si vous testez positif pour Covid-19, vous pouvez transmettre les données collectées de cette manière au service de santé sur demande. De cette façon, vous aidez à retracer les contacts possibles et à ralentir la propagation du virus.

Suppression automatique après 16 jours

Si vous ne souhaitez pas transmettre les données, grâce à l’application d’avertissement Corona, vous avez maintenant au moins un aperçu des contacts sur votre smartphone. Cela peut être utile, par exemple, si un membre de votre cercle d’amis est testé positif au Covid-19. Incidemment, l’application supprime automatiquement les données après 16 jours. Cela se fait en termes de protection des données et libère l’espace de stockage de votre téléphone mobile.

Le gouvernement fédéral a lancé l’application d’alerte Corona en juin 2020. Il vise à simplifier le suivi des contacts avec les personnes infectées par le coronavirus. L’application fonctionne désormais également sur les smartphones Huawei sans services Google – et sur les anciens modèles d’iPhone tels que l’iPhone 6.