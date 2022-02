AppleTV+ présente une bande-annonce pour sa série  »The Last Days of Ptolemy Grey » avec Samuel L. Jackson comme protagoniste

AppleTV+ a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série dramatique »Les derniers jours de Ptolémée Grey »qui sortira en mars de cette année. L’aperçu nous montre un Samuel L Jackson en tant que Ptolemy Grey, un homme plus âgé qui commence à oublier sa famille, ses amis et même lui-même. La série est basée sur le roman du même nom de Walter Mosley, qui a adapté l’histoire de cette nouvelle production, servant également de producteur exécutif. Avec une histoire pleine d’émotions, Ptolémée va affronter sa démence alors qu’il est confié à Robyn, une adolescente d’un orphelinat qui sera interprétée par Dominic Fishback.

Le couple improbable découvre un traitement possible qui atténuera temporairement la perte de mémoire de Ptolémée. Cependant, lorsqu’il retrouve la mémoire, il commence à découvrir des vérités choquantes sur son propre passé, présent et futur. Parallèlement à ces révélations, à mesure que le traitement s’estompe, Ptolémée commence à s’effondrer, perdant sa mémoire à un rythme plus rapide que prévu, lui donnant envie de découvrir le passé.

La nouvelle bande-annonce montre Samuel L. Jackson alors qu’il se transforme dans son nouveau rôle, offrant une performance vulnérable et puissante qui contraste fortement avec ses rôles plus célèbres de héros d’action et de durs à feu. Dans son nouveau rôle, Jackson incarne à la fois sa force de marque et un nouvel angle sensible qui embrasse les dures réalités du vieillissement et ses effets isolants.

L’histoire comprendra également des performances de Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Omar Miller, Oui Walton Goggin, ce dernier jouera le médecin à l’origine du traitement de la mémoire du protagoniste. »The Last Days of Ptolemy Grey », a également Jackson comme producteur exécutif, aux côtés de Mosley, le créateur de l’histoire, et Diane Houslin, Ramin Bahrani, Eli Selden, David Levine, Oui LaTanya Richardson.