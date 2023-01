Applet TV+ : Servant revient et on parle à ses protagonistes

Lorsque AppleTV+ a commencé à se positionner sur le marché du streaming en tant que producteur de séries, deux des séries avec lesquelles il a commencé son voyage étaient L’émission du matin Oui Serviteur. Alors que le premier pointait le drame et marquait la rencontre de Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, le second est devenu le premier spectacle d’horreur à atteindre la plate-forme. Quatre ans plus tard, les deux sont toujours valables.

Alors que L’émission du matin n’a pas encore atteint son point final, Serviteur dira au revoir aux téléspectateurs dans les semaines à venir. Le 13 janvier, la quatrième saison débarquera dans le catalogue de la plateforme. Au total, il y aura 10 épisodes conformes à la livraison avec laquelle le spectacle créé par Tony Basgallop et produit par M. Night Shyamalan mettre un terme à votre histoire.

Protagonisée par Toby Kebbell, Lauren Ambrose, Nell Tiger Free et Rupert Grint, nous montre une famille qui, après la perte tragique d’un bébé, achète une poupée pour faire face au deuil. La vérité est que cela ira bientôt à la tête d’une mère qui refuse d’accepter la réalité et qui va embaucher une nounou qui fait partie d’une secte qui peut tout changer. Avant le lancement du quatrième volet, nous avons discuté avec ses protagonistes, Nell Tiger Free et Toby Kebellsur le grand Serviteur.

Pourquoi le bébé est-il si important pour Leanne ?

Nell Tiger gratuit : Je pense que le bébé représente pourquoi Leane est toujours dans la maison. S’il n’y a pas de bébé, ce n’est pas Léanne. La chose la plus fondamentale est que si vous n’avez pas de bébé, vous n’avez pas besoin d’une baby-sitter. Mais aussi, Dorothée Je ne serais pas d’accord (rires)… Le bébé est ce qui la lie à Dorothée De plusieurs façons. Léanne n’est important que pour Dorothée concernant ce bébé. Je crois que Léanne nie cela, qu’il pense que l’amour de Dorothée dépasse son vrai rôle à la maison, qui est de s’occuper de Jéricho mais Jéricho sera toujours à la première place. Sans Jéricho il n’y a aucune raison pour laquelle Léanne Soyez là. Donc je pense que c’est pourquoi il est important pour elle.

Vous n’êtes pas du tout comme votre personnage, comment avez-vous trouvé le personnage pour incarner ce personnage ? Diriez-vous qu’il y a des parties de vous qui se sont infiltrées dans le personnage ?

FNT : Oui, je pense que dans chaque personnage que vous jouez, une partie de vous-même s’infiltre quelque part. Nous avons des manières similaires, des particularités similaires. Mais je pense que c’est plus facile… Ce n’est pas nécessairement plus facile mais c’est plus facile de s’éloigner complètement de soi et de créer quelque chose de différent que de jouer quelqu’un qui est plus proche de qui on est en tant que personne. Nous avons tous notre personnalité un peu diluée et notre façon d’être au monde. Je pense que lorsque vous vous éloignez complètement de cela et dites: « Il n’y a pas de limites ici, aucune raison d’avoir honte, aucune raison d’être vaniteux ou gêné parce que ce n’est pas moi. Si les gens n’aiment pas ça, cela ne veut pas dire qu’ils ne m’aiment pas. C’est juste signifie qu’ils n’aiment pas ça ». Je pense que c’est ce qui est vraiment spécial dans ce travail, que vous pouvez vous mettre à la place de quelqu’un d’autre sans vous soucier du tout de savoir si les gens vous aiment ou non. si quelqu’un ne l’aime pas Léanne en tant que personnage qui reflète ce que vous ressentez pour ce personnage, mais pas pour moi. Et cela vous donne une certaine liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez et je pense que c’est génial.

Toby, où pensez-vous que Dorothy et Sean trouvent la force de rester ensemble ?

Toby Kebell : Où trouvent-ils la force… je pense être est très reconnaissant d’avoir rencontré Dorothée. L’histoire de la série, que j’ai écrite moi-même, parce que j’ai écrit un journal de être sur la façon dont elle l’a promu de cuisinier à chef, à propriétaire de restaurant, à propriétaire de restaurant prospère, à être un chef célèbre et à être bien connu comme ça. je pense qu’une partie de être rester et essayer de rendre le monde plus génial qu’il ne l’est ou justifier les choses qu’il a, son style de vie émane finalement de la gratitude qu’il ressent envers Dorothée. Il est éternellement reconnaissant, il sent que s’il tient cela, il montre cette gratitude. Mais vraiment, ce qu’il devrait faire, ce qu’il remarque de temps en temps, que nous espérons voir résolu dans la saison 4, c’est lui dire la vérité. Peu importe à quel point c’est difficile, peu importe ce qu’il faut. Et ils lui ont vraiment rendu la tâche difficile, il y a une tempête, tout arrive… Chaque catastrophe… Toutes ces vérités qui se révèlent, toutes ces choses qui se révèlent sur les autres personnages et moi et Laurent (Dorothée) dans ces fissures, tandis que Rupert (Julien) essayez de lui faire entendre raison. C’était génial de le faire, de le tourner, mais je pense que c’est ce qui m’a permis d’aller de l’avant. Il l’aime, bien sûr, mais on le sait, l’amour ne suffit pas toujours. Il lui doit aussi une grande gratitude et c’est ce que j’ai essayé d’interpréter.

+Le sens de la cuisine selon Shyamalan

On voit de plus en plus de productions où la nourriture est mise en avant et occupe une place centrale dans l’histoire qui est racontée. Ces derniers mois, nous l’avons vu dans des films comme Le menu et des séries comme L’ours. Cependant, Serviteur il l’a fait depuis ses origines. consulté par spoilers, M. Night Shyamalan révélé quelle est, selon lui, la signification de chaque plat de nourriture cuisiné par Sean Tourner.

M.Night Shyamalan : Vous savez, c’est génial… Ça a commencé par la chance… Comme l’une des couleurs du pilote et des premiers épisodes parce que Tony, qui a écrit le pilote était très culinaire dans son histoire, avec sa famille. Cela a commencé à devenir un aspect de plus en plus cinématographique pour une série qui ne quitte jamais la maison. Tu peux faire… C’est violent. Il y a création, destruction. Il y a beaucoup de symbolisme. Vie et mort. Cela a fini par être très métaphorique. Je ne peux pas entièrement expliquer pourquoi cela fonctionne si bien dans la série, mais en juxtaposition avec le minimalisme dont j’ai parlé, c’est presque notre gore dans la série, c’est bizarre et extrêmement beau, c’est bizarrement genré. Avoir un personnage faisant cela dans la cuisine, faisant ces choses fantaisistes, a aussi une certaine décadence. Que votre famille et votre belle maison organisent des fêtes décadentes avec du vin et de la nourriture et tout le temps de dire : « Tout va bien. Tout va bien, on n’a pas besoin d’en parler. Tout va bien ». Ces distractions… C’est pourquoi il y a ces schémas là-bas, et le vestiaire, les murs… Si je suis suffisamment distrait, nous n’avons pas à parler de ce dont nous devons parler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?