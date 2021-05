Apple WWDC 2021 débutera le 7 juin: nouveaux iOS, iPadOS, macOS, watchOS et nouveau MacBook Pro attendus

25 mai 2021 14:46:44 IST

Apple accueillera son annuel Conférence mondiale des développeurs (WWDC) du 7 au 10 juin de cette année. La conférence de trois jours se tiendra en ligne et sera gratuite pour tous les développeurs Apple. Le lien de diffusion en direct sera disponible sur Apple.com, le Développeur Apple application, Apple TV et YouTube à 22h30 IST le 7 juin. Comme d’habitude, la société annoncera les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS le premier jour de l’événement.

En plus des mises à jour logicielles, YouTuber Jon Prosser a également laissé entendre que la société pourrait lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro lors de l’événement.

Apple WWDC21: à quoi s’attendre

iOS 15

Selon un rapport précédent, Apple prévoit d’autoriser les utilisateurs à définir différentes préférences de notification, comme le son ou les vibrations, etc. dans iOS 15. Le statut de l’utilisateur peut être sélectionné dans un nouveau menu qui s’affichera sur l’écran de verrouillage et le centre de contrôle. Il comprendra également des options de réponses automatiques aux messages pour différents statuts d’utilisateur. Actuellement, Apple autorise la réponse automatique uniquement lorsque vous conduisez.

Une autre nouvelle fonctionnalité attendue est un nouveau menu lié à la confidentialité. Ce menu montrera aux utilisateurs quelles applications collectent silencieusement des données à leur sujet. Cela s’ajoutera aux divulgations de transparence du suivi des applications effectuées par les applications, et nous supposons que cela s’appuiera probablement sur les étiquettes de confidentialité que les applications divulguent à l’App Store d’Apple.

Une autre mise à niveau d’Apple pourrait être pour l’écran d’accueil iPadOS, où il peut placer des widgets sur l’écran d’accueil.

En venant sur iMessage, Apple vise à atteindre le statut de réseau social. Quelques années plus tard, les utilisateurs peuvent s’attendre à des changements permettant à l’application d’être plus contemporaine que WhatsApp. Cependant, il n’y a aucune mention de modifications concrètes apportées à iMessage pour le moment.

Alors qu’Apple a amélioré la confidentialité de ses appareils ces dernières années, de nombreuses applications iOS ont été identifiées qui utilisent des trackers spéciaux pour collecter et partager les données personnelles des utilisateurs, telles que leurs numéros de téléphone et leur emplacement.

macOS 12, watchOS 8

Selon un rapport de Cnet, la prochaine mise à jour de watchOS 8 pourrait être accompagnée d’un nouveau moniteur de glycémie. En plus de cela, macOS 12 se concentrera probablement sur l’amélioration des fonctions des Mac équipés de M1.

Nouveau MacBook Pro

Bloomberg a récemment signalé que de nouveaux modèles de MacBook Pro avec chipset Apple Silicone pourraient être lancés « dès cet été ».

Le rapport a ajouté que les modèles à venir pourraient être livrés avec un nouveau langage de conception, des chipsets Apple Silicone et une technologie d’affichage mini-LED mise à jour. La série à venir devrait être disponible dans des tailles d’écran de 14 pouces et 16 pouces. Le rapport suggère que l’entreprise pourrait supprimer le logo «MacBook Pro» sous l’écran. Les modèles sont susceptibles d’être livrés avec des ports pour HDMI, carte SD et MagSafe.

Quant au chipset Apple Silicon, il pourrait être doté d’une conception à 10 cœurs avec des cœurs haute performance et deux cœurs à haute efficacité. On s’attend à ce qu’Apple propose deux variantes de puces: 16 cœurs GPU et 32 ​​cœurs GPU.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂