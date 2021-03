Apple WWDC 2021 débutera le 7 juin: devrait annoncer iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et plus

31 mars 2021 10:49:09 IST

Apple a annoncé qu’il hébergerait un site en ligne uniquement Conférence mondiale des développeurs (WWDC) 2021 du 7 au 11 juin. Selon l’entreprise, tout comme l’année dernière, l’événement sera gratuit pour tous les développeurs. Lors de la WWDC 2021, Apple « offrira un aperçu unique de l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS ». Apple a annoncé un Swiss Student Challenge pour les jeunes développeurs. Pour participer au défi, les élèves doivent créer une «scène interactive en Terrains de jeux Swift qui peut être expérimenté en trois minutes « . Pour l’inverse, Terrains de jeux Swift est une application pour iPad et Mac. Cette mission doit être soumise avant le 19 avril.

Apple WWDC 2021: à quoi s’attendre

Lors de l’événement, Apple est susceptible d’annoncer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 et tvOS 15. Cette année, la société prévoit également d’annoncer du matériel destiné aux développeurs.

Selon un déclaration de Susan Prescott, Vice-président d’Apple pour les relations avec les développeurs dans le monde et le marketing pour les entreprises et l’éducation, « Nous travaillons pour faire de la WWDC21 notre plus grande et la meilleure à ce jour, et nous sommes ravis d’offrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, travailler et jouer. »

Selon un rapport de MacRumours, Apple devrait annoncer de nouveaux Mac en silicone Apple. UNE 9to5 Google Le rapport suggère qu’Apple pourrait également taquiner un casque de réalité mixte très répandu lors de l’événement. Selon le rapport, le casque devrait être lancé dès 2022 et les développeurs devront travailler sur de nouveaux jeux et applications avant le lancement.

.

