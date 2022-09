Apple Watch Ultra dans le test d’endurance contre les chutes, les clous et les coups de marteau

Quelle est la force réelle du verre saphir de l’Apple Watch Ultra ? Un YouTuber a voulu le découvrir et a soumis la nouvelle smartwatch Apple au test d’endurance ultime – y compris un test de chute et des coups de marteau.

TechRax a encore frappé – littéralement. Le YouTuber, connu pour ses démolitions, a pris la nouvelle Apple Watch Ultra pour tester la robustesse de la smartwatch. La montre n’est pas seulement dans un boîtier en titane robuste, elle est également protégée par un verre saphir plat sur le devant, selon le fabricant.

Test de chute Apple Watch Ultra

Dans un premier test, l’Apple Watch doit prouver que les chutes ne vous dérangent pas. Il l’a donc fait tomber d’une hauteur d’environ 1,20 mètre sur un sol en béton. Alors que l’affichage de la toute première Apple Watch de 2015 s’est cassé immédiatement, la chute de l’actuelle Apple Watch Ultra fait peu de différence. L’écran reste intact, seul le cadre en titane présente des rayures minimes.

Afficher les pauses – mais seulement après le tableau

Ainsi, le YouTuber sort les armes les plus lourdes. Il met l’Apple Watch Ultra dans une boîte de rangement pour clous et la secoue bien. Mais même ce test d’endurance fait peu de différence pour la smartwatch. Seul le bracelet se salit un peu à cause des ongles sales.

Dans un test final, TechRax laisse l’Apple Watch Ultra rivaliser avec un marteau – et pense que la smartwatch a peu de chance. Cependant, il dure beaucoup plus longtemps que prévu. Les premiers coups de marteau ne la dérangent pas du tout, l’écran présente des rayures minimes, mais reste intact et fonctionnel. Ce n’est qu’après le douzième coup – et après que la table sur laquelle le test a lieu s’est déjà cassée – que l’écran de l’Apple Watch Ultra dit au revoir. L’horloge s’éteint et ne peut plus être allumée.

Et pourtant : même la YouTubeuse destructrice ne s’attendait pas à ce qu’elle ait autant d’endurance.