Apple Watch: suit "C’est l’heure de se lever" bientôt "Il est temps de faire une promenade"?

Il y a des indications que l’Apple Watch rappellera à l’avenir non seulement à son porteur de se lever régulièrement, mais aussi de faire une courte promenade au grand air. Du moins, c’est ce que suggèrent les parties de code de la version bêta d’iOS 14.4.

Un utilisateur de Twitter a remarqué une innovation dans l’application de la montre dans la version bêta d’iOS 14.4: «Ajouter les derniers entraînements à l’Apple Watch» peut être lu dans la catégorie d’activité. En outre, la note «Time to Walk», c’est à dire «Time to walk».

Allez vous promener avec de la musique?

L’explication est que l’activité « Time to Walk » est automatiquement téléchargée sur l’Apple Watch dès que la montre est connectée à l’alimentation et est proche de l’iPhone. 9to5Mac a également étudié cela et peut confirmer la découverte de l’utilisateur de Twitter. Encore plus: dans le code de la version bêta, il y a une référence à un « Workout_Guided_Walk ».

Étant donné que l’activité doit être téléchargée, 9to5Mac conclut qu’elle doit contenir une bande-son. Soit sous la forme d’une playlist qui peut être jouée pour accompagner la marche, soit sous la forme d’une voix qui vous parle comme un coach.

Attendez le déploiement d’iOS 14.4

Il est actuellement difficile de savoir si la fonction «Time to Walk» fera partie du service payant Fitness + ou si elle pourra être utilisée gratuitement par les utilisateurs d’Apple Watch. Jusqu’à présent, Fitness + ne propose aucun entraînement en extérieur.

Si les propriétaires d’une Apple Watch ne se verront pas seulement rappeler de se lever à l’avenir, mais également de se promener, nous le saurons probablement au plus tôt avec le déploiement d’iOS 14.4.