Apple Watch: Smartwatch résout un meurtre délicat

En tant que sauveur dans le besoin, l’Apple Watch continue de faire la une des journaux. Dans ce cas, malheureusement, la smartwatch n’a pas pu sauver une vie. Pour cela, elle a mis l’agresseur derrière les barreaux.

En janvier 2018, une femme est décédée des suites d’un traumatisme crânien dans l’État américain du Tennessee, rapporte The Birmingham News. La police a arrêté l’auteur présumé immédiatement après le crime. Les fonctionnaires ont eu du mal à prouver leurs allégations. En fin de compte, une Apple Watch a fourni des informations importantes.

Ça c’est passé

La femme de 42 ans et son mari avaient passé la soirée ensemble et buvaient beaucoup d’alcool. Elle s’est déshabillée à un moment donné et il a pris deux photos avec son iPhone. Mais soudain, il y eut une dispute. Le mari avait perturbé les activités de sa femme sur Instagram et sur une plateforme érotique, a déclaré le procureur.

L’homme aurait jeté son téléphone portable dans la rue. Le lendemain matin, un voisin a trouvé le corps de la femme. Elle était allongée à côté de son smartphone, qui à son tour avait une bouteille d’absinthe dessus. La scène du crime a été mise en scène, donc le procureur.

L’homme a été directement visé par les enquêteurs, qui n’ont trouvé que quelques indices. Sauf ses empreintes digitales sur la bouteille, qu’il aurait tenue à l’envers sur son cou; Alors, comment tenir une bouteille doit être fait d’un seul coup. De plus, la blessure à la tête était trop grave pour que l’explication de l’homme («elle est tombée et s’est cogné la tête») soit vraie.

L’Apple Watch entre en jeu

L’application santé d’Apple a alors fourni une indication importante. Cela a enregistré que la femme avait déménagé pour la dernière fois à 10 h 54 À l’époque, l’homme a déclaré qu’il avait dormi il y a longtemps et ne s’était réveillé que le matin lorsque la police est arrivée. Mais son Apple Watch, qui a enregistré des mouvements plus tard dans la nuit, l’a trahi. De plus, le système de sécurité installé montrait que quelqu’un avait de nouveau ouvert la porte d’entrée.

Le jury a reçu les indices intelligents pour déclarer l’homme coupable. Un tribunal l’a condamné à 16 ans de prison pour homicide involontaire coupable. Ce n’est pas le premier cas de meurtre résolu par une Apple Watch. Heureusement, la smartwatch semble être encore plus souvent une bouée de sauvetage. Par exemple, la montre a reconnu plusieurs crises cardiaques à temps et en a empêché une aggravation.

