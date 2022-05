Apple Watch Series 8 pour obtenir un nouveau design avec un écran plat, pourrait être lancé aux côtés de l’iPhone 14

20 mai 2022 17:09:59 IST

Un nouveau rapport a affirmé que la prochaine Watch Series 8 pourrait présenter un tout nouveau design avec un écran plat, une puce de traitement beaucoup plus rapide si l’on en croit certaines rumeurs et un boîtier quelque peu nouveau. Les fans du géant de la technologie basé à Cupertino pourront voir l’appareil le 13 septembre, le même jour qu’ils lancera le tout nouvel iPhone 14.

Selon un responsable Apple réputé qui s’appelle ShrimpApplePro, la prochaine Apple Watch Series 8 serait livrée avec un écran en verre plat et une conception générale légèrement retravaillée, bien qu’il n’y ait pas d’informations claires sur ce à quoi ressemblerait réellement la conception générale. .

La société a introduit des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm avec le lancement de sa précédente génération de montres intelligentes l’année dernière, l’Apple Watch Series 7. En plus de cela, Apple a également réduit la taille des lunettes autour de l’écran dans la Watch Series 7.

Un autre rapport de Mark Gurman de Bloomberg indique que 2022 pourrait être une année importante dans l’histoire de l’Apple Watch depuis que le modèle original a été dévoilé au monde.

Apple prévoyait d’introduire des fonctionnalités qui mesureraient et aideraient les utilisateurs à réguler la température corporelle avec l’Apple Watch Series 7. Cependant, en raison de certains problèmes liés à l’optimisation des algorithmes, il n’a pas réussi à le faire à temps pour le lancement.

Le géant de la technologie devrait donc ajouter cette fonctionnalité à sa gamme de montres intelligentes, à commencer par l’Apple Watch Series 8. Cependant, l’Apple Watch Series 8 ne sera livrée qu’avec un capteur de température corporelle et uniquement si elle est capable de produire des lectures précises et répondre aux exigences strictes d’Apple avant la production de masse.

L’Apple Watch Series 8 devrait obtenir une puce plus économe en énergie et beaucoup plus rapide et disposera de meilleures fonctionnalités de suivi des activités. Cette fois-ci, la fonction de suivi du sommeil devrait être capable de détecter des habitudes de sommeil avancées et même des affections comme l’apnée du sommeil. En termes de conception, la smartwatch pourrait ne pas voir de mises à jour majeures de conception, même en ce qui concerne la taille. De plus, des rapports précédents ont indiqué que la Watch Series 8 bénéficierait d’une fonction de détection d’accident de voiture.

