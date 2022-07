Apple Watch Series 8 devrait pouvoir dire si vous avez de la fièvre

L’Apple Watch Series 8 devrait apporter une nouveauté intéressante lors de son apparition à l’automne 2022 : la smartwatch devrait être équipée d’un capteur de température corporelle capable de détecter si vous avez de la fièvre.

Apple prévoit de présenter la nouvelle Apple Watch Series 8 à l’automne. Si vous en croyez l’expert Apple Mark Gurman, la nouvelle smartwatch sera en mesure de dire si son utilisateur a une température corporelle plus élevée que d’habitude, ce qui pourrait indiquer une fièvre. Selon le numéro actuel de la newsletter « Power On » de Bloomberg, l’Apple Watch Series 8 sera équipée d’un capteur de température corporelle, comme le rapporte 9to5Mac.

Apple Watch Series 8 ne fournit pas de lectures médicales

L’Apple Watch Series 8 et une nouvelle version extérieure robuste de la smartwatch seraient toutes deux équipées d’une fonction de mesure de la température corporelle. L’Apple Watch SE 2, en revanche, n’aura probablement pas cette fonction.

Cependant, la nouvelle smartwatch Apple ne fournira probablement pas des lectures exactes comme un vrai thermomètre clinique. Au lieu de cela, il ne devrait être capable de reconnaître que des fluctuations inhabituelles et d’indiquer à l’utilisateur qu’il pourrait avoir de la fièvre, puis de lui conseiller de prendre de la fièvre ou de consulter un médecin. Ce serait une procédure similaire à celle du capteur de mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Cette fonctionnalité de l’Apple Watch ne fournit pas non plus de données médicales exactes, mais elle aide à identifier d’éventuels problèmes.

Le même processeur depuis 3 ans

La question de savoir si le capteur de température corporelle, qui devrait déjà être installé dans l’Apple Watch Series 7, arrivera cette fois au produit final prêt à être commercialisé dépend de la Food, Drug and Medical Devices Agency (FDA) des États-Unis. De plus, les modifications apportées au matériel doivent être minimes. Par exemple, la même puce S6 que celle de l’Apple Watch Series 6 doit être utilisée. Les modèles haut de gamme pourraient également avoir des écrans légèrement plus lumineux.