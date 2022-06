Apple Watch Series 8 : des fonctionnalités aux prix possibles, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent

17 juin 2022 11:34:16 IST

Bien que l’Apple Watch Series 7 ait été l’un des appareils portables les plus vendus qu’Apple ait jamais fabriqués, il lui manquait certaines fonctionnalités qu’Apple avait initialement prévu d’ajouter à la montre. Plus de ces fonctionnalités se retrouvera dans l’appareil portable le plus attendu de cette année, l’Apple Watch Series 8.

Les rumeurs suggèrent qu’à part une tonne de fonctionnalités nouvellement ajoutées l’Apple Watch Series 8 aura également un boîtier nouvellement conçu et un nouveau langage de conception. Bien que l’on ne sache pas quand le prochain appareil portable d’Apple sera lancé, selon toute vraisemblance, il sera dévoilé avec la prochaine gamme d’iPhone 14.

Nous examinons tout ce que nous savons sur la prochaine Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8 : la gamme

Bien qu’il y ait la gamme principale de l’Apple Watch Series 8, les rumeurs suggèrent qu’il y aura une ou deux autres montres d’Apple qui auront essentiellement les mêmes spécifications et tout, mais quelques fonctionnalités clés et nouvelles supprimées. Considérez-les comme une mise à niveau mineure de l’actuelle Apple Watch Series 7.

Cette version plus légère peut s’appeler Apple Watch SE. Il est également possible qu’Apple s’inspire de Samsung et propose une montre plus robuste et plus résistante, appelée Apple Watch Explorer.

Apple Watch Series 8 : un nouveau design

Bien que la conception de base soit similaire à la génération actuelle de montres, il y aura quelques ajustements mineurs si les fuites et les rendus numériques circulant en ligne sont quelque chose à faire. Le plus grand changement de conception que beaucoup de gens pensent qu’Apple mettra en œuvre est d’opter pour des côtés plats au lieu d’un côté incurvé. L’affichage est également susceptible de devenir plus plat.

Apple Watch Série 8 : Taille

Sur la base des deux dernières versions d’Apple, il semble probable que l’Apple Watch Series 8 sera disponible en cadrans de 41 mm et 45 mm. Cela étant dit, l’analyste d’affichage Ross Young a révélé qu’il y a une grande possibilité qu’une troisième taille, celle qui se situe entre 41 mm et 45 mm, soit disponible cette année.

Apple Watch Series 8 : Puce et connectivité

Ne vous attendez pas à ce que la puce alimentant l’Apple Watch Series 8 soit d’une puissance phénoménale et à un bond en avant majeur par rapport au SoC S7, mais un ralentisseur est probable. Apple n’a pas fait un grand saut de performance avec Apple Watch Series 7 par rapport à Apple Watch Series 6. De plus, il y a une très bonne possibilité qu’Apple relance le S7 en tant que S8 SoC avec quelques ajustements qui amélioreraient les performances.

Nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple propose sa prochaine montre dans les options GPS et cellulaire, comme cela a été le cas les années précédentes.

Apple Watch série 8 : caractéristiques

Comme toujours, Apple se concentrera sur la santé. Un nouveau capteur de température pourrait être ajouté en 2022. Des rapports ont également suggéré que la détection des accidents de voiture pourrait arriver sur une future Apple Watch et iPhone et potentiellement sur l’Apple Watch Series 8 et l’iPhone 14 également.

Apple voulait également ajouter le suivi et la détection de l’apnée du sommeil à l’Apple Watch Series 8, il y a donc également une forte possibilité qu’il soit inclus en tant que fonctionnalité.

Mark Gruman, un expert de tout ce qui concerne Apple, a déclaré que les futurs iPhones pourraient bénéficier d’une connectivité par satellite et qu’ils pourraient fonctionner comme un téléphone satellite. L’Apple Watch Series 8 aurait également cette fonctionnalité, mais nous ne parierions pas là-dessus. S’ils implémentent cette fonctionnalité, les porteurs pourront envoyer de courts textes d’urgence lorsqu’ils sont hors de portée de la tour cellulaire.

Apple Watch Series 8 : Prix et disponibilité.

Eh bien, c’est là que les choses deviennent un peu risquées. Comme nous l’avons dit selon toute vraisemblance, Apple dévoilera la Watch Series 8 avec l’iPhone 14, mais leur priorité sera évidemment l’iPhone 14 lorsqu’il s’agira d’expédier les produits aux clients.

De plus, étant donné qu’Apple, comme la plupart des autres entreprises technologiques, continuera de faire face à des pénuries de puces et à des problèmes logistiques, il est impossible d’indiquer une date à laquelle l’Apple Watch Series 8 sera disponible pour les clients.

En ce qui concerne les prix, si la société s’en tient aux prix de l’Apple Watch Series 7, attendez-vous à ce que l’Apple Watch Series 8 de 41 mm commence à 399 € pour le 41 mm et 429 € pour le 45 mm et augmente à partir de là, en fonction des bandes et des options de boîtier.

