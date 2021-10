Comparatif Apple Watch Series 7 vs Series 6 : Quelles sont les différences

Avec la série iPhone 13, Apple a également présenté la nouvelle Apple Watch Series 7. Nous expliquons ce qui distingue la Smartwatch de son prédécesseur Series 6 et si cela vaut la peine de changer.

Comparatif Apple Watch Series 7 vs Series 6 : La Conception

Avant le lancement officiel de l’Apple Watch Series 7, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles le fabricant modifierait considérablement le design de la montre intelligente et s’appuierait sur un look plus anguleux. La keynote montrait alors : (presque) tout reste pareil. Seule la transition entre l’écran et le boîtier est devenue un peu plus ronde, d’autres différences optiques par rapport à l’Apple Watch Series 6 doivent être trouvées avec une loupe.

Cependant, Apple a un peu changé les couleurs du boîtier : le produit (rouge) est maintenant un peu plus foncé et le bleu est un peu plus clair. Polarstern (argent) et minuit (noir) restent proposés, tandis que le vert est nouveau.

Comparatif Apple Watch Series 7 vs Series 6 : Affichage et matériel

Comparaison des Apple Watch Series 3 (à gauche), Series 6 (au centre) et Series 7 (à droite).



La plus grande différence entre l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch Series 6 est certainement la taille de l’écran. Selon le fabricant, l’écran de la dernière version est 20% plus grand que celui de la série 6. D’une part, cela est possible grâce à un boîtier légèrement plus grand – 41 au lieu de 40 millimètres et 45 au lieu de 44 millimètres. De plus, Apple a rendu les cadres d’affichage beaucoup plus étroits – de 40 % à seulement 1,7 millimètre. Bon à savoir : les bracelets de la série 6 devraient toujours s’adapter à la série 7. Bien que l’Apple Watch Series 7 ait le même écran OLED que son prédécesseur, l’écran devrait être 70 % plus lumineux, selon Apple.

En revanche, il n’y aura probablement pas d’autres innovations techniques dans l’Apple Watch Series 7 (Apple n’a pas encore révélé les spécifications exactes de la Smartwatch). Vous chercherez donc en vain de nouveaux capteurs, plus de mémoire interne ou une nouvelle puce.

Comparatif Apple Watch Series 7 vs Series 6 : Divers

Deux autres petits détails distinguent la série 7 de la série 6. La nouvelle génération est désormais encore plus robuste et dispose d’une protection contre la poussière selon IP6X et est également (comme son prédécesseur) selon la norme ISO 22810 : 2010 étanche jusqu’à 50 mètres .

De plus, selon le fabricant, l’Apple Watch Series 7 peut être chargée 33 % plus rapidement que la Series 6 grâce à une nouvelle architecture de charge avec un câble de charge rapide magnétique USB-C. L’autonomie de la batterie est cependant toujours de 18 heures.

L’Apple Watch Series 7 est mieux protégée contre la poussière que son prédécesseur.



