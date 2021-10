Apple Watch Series 7 sortira le 15 octobre

Comme prévu, l’Apple Watch Series 7 sera commercialisée à la mi-octobre. Selon Apple, la nouvelle Smartwatch sera disponible à l’achat à partir du 15 octobre et les précommandes débuteront ce vendredi.

Comme Apple l’a annoncé lundi dans un communiqué de presse, les précommandes pour la série 7 débuteront le 8 octobre à 14 heures précises. Comme le prédécesseur de la série 6, les prix de la nouvelle Smartwatch commencent à 429 euros. Pour cela, vous obtenez la version 41 mm sans la fonction cellulaire.

Le modèle plus grand de 45 mm et une option eSIM sont plus chers, le prix maximum ici devrait être de 559 euros pour la version aluminium, comme pour le prédécesseur. Les montres Apple en titane et avec des bracelets spéciaux sont bien sûr beaucoup plus chères.

L’Apple Watch Series 7 est disponible en cinq couleurs de boîtier en aluminium : Midnight, Polarstern, Green, Blue et (Product) Red. Les modèles en acier inoxydable sont disponibles en argent, graphite et or, l’Apple Watch Edition en titane et titane noir sidéral.

C’est nouveau pour la série 7

L’innovation la plus notable de l’Apple Watch Series 7 est l’écran nettement plus grand. Selon le fabricant, l’écran est 20% plus grand que celui de la série 6. D’une part, cela est possible grâce à un boîtier légèrement plus grand – 41 au lieu de 40 millimètres et 45 au lieu de 44 millimètres. De plus, Apple a rendu les cadres d’affichage beaucoup plus étroits – de 40 % à seulement 1,7 millimètre. D’autres innovations sont la protection contre la poussière selon IP6X et des temps de charge plus rapides.