Apple Watch Séries 7 Rumeur, nouveau design on en parle?

Peu de temps après, des conceptions améliorées ont été introduites, ce qui a fondamentalement changé l’apparence de l’Apple Watch. Apple pourrait annoncer cette nouvelle cet automne, mais les premières rumeurs pourraient aider à révéler ce que les nouveaux appareils portables d’Apple apporteront. Ils sont gratuits en avril 2015, donc les critiques ont été mitigées, mais ils devraient toujours être la montre de mode la plus basique aux États-Unis.

Mises à jour de l’Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 3, sortie à l’automne 2017, reste toujours sur le marché des systèmes scientifiques Apple à un prix bon marché. possibilité. Avec le lancement de l’Apple Watch Series 46 l’année prochaine, la tendance à la recharge pourrait se poursuivre au quatrième trimestre, avec de meilleures performances, des programmes plus riches et de nombreuses fonctions de suivi des pas.

Apple a un grand nombre de téléchargements. Cela peut être une option viable, car l’Apple Watch 2020 est très similaire à la série 5, mais possède une fonction ECG. Apple propose 3 gammes de valeurs de montres intelligentes pour différents groupes de personnes, à partir de 199 $.

Les rumeurs sur la septième série Apple Watch ont fait surface d’une nouvelle manière au cours du mois calendaire 2020, bien avant la sixième version. Apple a essayé l’énorme série 9to5Mac et espère qu’Apple Watch pourra résister à d’énormes changements en 2021.

Comme il n’y avait que quelques détails à l’époque, les rumeurs se sont maintenant propagées comme des coups de feu. Il rivalise parfois avec le style de l’iPhone 12, de l’iPad Air 4, de l’iPad Pro et de nombreux iMac plus récents, ce qui donne de la crédibilité à l’idée. Dans la vidéo YouTube, John Prosser a affirmé avoir vu des photos de l’Apple Watch Series 7 et confirmé que les côtés étaient plats.

De plus, Prosser pense qu’il peut reproduire des couleurs pâles sans expérience, « presque similaire aux écouteurs intra-auriculaires AirPods Club ». Bien qu’il n’y ait pas d’informations claires et gratuites, il existe des rapports selon lesquels des appareils alternatifs liés à la santé peuvent compléter l’Apple Watch Series 7. En 2018, dans le cadre de la demande de brevet Apple correspondante, un détecteur optique capable de scanner plus profondément a été installé.

Spécifications de l’Apple Watch Series 7

Cela peut nécessiter des correspondances spécifiques au diabète, tout en fournissant également des points de données de santé pratiques à télécharger pour tous les utilisateurs. Le contrôle comprend parfois une seringue et une goutte de sang; cependant, de nombreuses entreprises médicales utilisent des scanners optiques.

Si Apple refuse d’utiliser ce détecteur avancé pour tester l’Apple Watch, ce sera un jalon technologique comparable à la fonction ECG de l’Apple Watch Series Four. L’expansion du détecteur doit commencer par un brevet, ce qui pourrait être la fin du programme d’Apple axé sur la santé.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il existe une version améliorée de l’Apple Watch. Des alternatives à l’acier chromé et aux métaux existent déjà, mais les revêtements en caoutchouc peuvent améliorer la résistance aux rayures.

Après la sortie de l’Apple Watch Series 7, les acheteurs peuvent attendre avec impatience et ce spectacle est bien meilleur. Les rumeurs sur l’émission Apple Watch se sont apaisées, mais des excuses ont été présentées l’année dernière.

Cela peut augmenter la commodité habituelle de maximiser la luminosité tout au long de la journée, car la gradation manuelle de la série 6 est nocive. Apple Watch nécessite actuellement un iPhone pour la configuration initiale, mais il utilise certaines options au lieu de l’iPhone.

Si le modèle 2021 annule cette exigence lors de sa sortie auprès des utilisateurs de téléphones de voiture, les ventes pourraient fortement augmenter. L’Apple Watch Series 7 poursuit l’engagement d’Apple envers l’appareil portable le plus populaire au monde.