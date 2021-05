Apple Watch Series 7: Render montre la nouvelle génération avec un écran plat

emporio armani Montre connectée à écran connecté de 5e génération ART5026 - Argent

Dotée d'un bracelet en acier inoxydable, cette montre intelligente de 44,5 mm offre une nouvelle expérience hautement personnalisée avec la technologie Wear OS by Google. Les montres connectées avec Wear OS by Google sont compatibles avec les téléphones iPhone® et Android™. Wear OS by Google et les autres marques associées sont des marques déposées de Google LLC. Wear OS by Google convient aux smartphones équipés d'Android 6.0+ (à l'exception de l'édition Go) ou iOS 10.0+. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon la plateforme et le pays.