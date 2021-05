Apple Watch Series 7: est-ce à quoi ressemble la nouvelle montre d’Apple? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Il y a de nouvelles rumeurs sur l’Apple Watch Series 7. Deux experts de l’industrie rapportent que la conception de la nouvelle Smartwatch pourrait différer de celle de son prédécesseur. Il devrait également y avoir une nouvelle couleur à choisir.

Jon Prosser est bien connu dans l’industrie de la technologie. Dans son nouvel épisode podcast du « Genius Bar », il parle à Sam Kohl de l’Apple Watch Series 7, qui n’a pas encore été officiellement confirmée. Selon ses informations et évaluations, Apple a donné à la smartwatch un nouveau design basé sur les autres nouveaux produits Apple.

Apple Watch: bords et nouvelles couleurs

Dans l’ensemble, Prosser et Kohl n’ont pas beaucoup de nouvelles informations. Cependant, ils suggèrent qu’il y a plus de rumeurs sur la nouvelle Apple Watch dans un proche avenir. Pour le moment, la seule chose qu’ils savent, c’est que le design de la smartwatch devrait être plus proche de l’iPhone 12. En langage clair, cela signifie que le boîtier de la Watch Series 7 utilise des bords angulaires au lieu de ceux arrondis. La forme carrée de l’horloge reste cependant.

Bien entendu, une image conceptuelle de la nouvelle Apple Watch circule déjà en ligne. Ici, nous voyons également que la montre devrait être disponible dans une nouvelle variante de couleur. Vous connaissez déjà le vert mat des AirPods Max d’Apple. Prosser et Kohl ont également confirmé la nouvelle couleur.

De nouvelles rumeurs coïncident avec d’anciennes déclarations

Il y a de nombreuses indications que Prosser et Kohl ont frappé la cible avec leurs déclarations. En septembre 2020, le célèbre analyste du secteur Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple travaillait sur une refonte complète de l’Apple Watch. A présent, suffisamment de temps aurait dû s’écouler pour approuver la conception pour la production de masse.

Entre-temps, il y avait des indications d’un design encore plus radical et complètement rond. Mais ceux-ci devraient finalement être retirés de la table en raison des nouvelles déclarations des experts. Des informations officielles ne peuvent malheureusement être attendues au plus tôt que lors de la prochaine Apple Keynote, qui aura probablement lieu en septembre ou octobre.









