Apple Watch Series 6 et iPad Air 4: sortie possible le 8 septembre

Quand l’Apple Watch Series 6 sortira-t-elle? Il est très probable qu’Apple publiera la nouvelle édition de sa Smartwatch à l’automne 2020. Mais quand exactement le lancement sur le marché doit-il avoir lieu? Et comment Apple annoncera-t-il le gadget? Au moins un expert en fuite en est sûr, tandis qu’Apple lui-même en fournit la preuve.

Jon Prosser, connu pour ses fuites Apple, s’est exprimé: selon lui, l’Apple Watch Series 6 et l’iPad Air 4 apparaîtront le 8 septembre 2020. Selon Prosser, ses sources n’ont pas changé d’avis – Apple annoncera officiellement les deux appareils aujourd’hui via un communiqué de presse. Vous pouvez trouver ledit tweet un peu plus bas dans cet article.

Stocks faibles

Ce qui plaide en faveur d’une sortie opportune de l’Apple Watch Series 6: sur de grands marchés tels que les États-Unis, la Chine, le Japon et la Grande-Bretagne, les stocks de la génération actuelle semblent très faibles, rapporte AppleInsider. Certaines variantes de la série 5 ne sont actuellement pas disponibles du tout.

Que ce soit vraiment une indication de la sortie d’aujourd’hui, nous le saurons dans ce pays à 9 heures (heure de l’Est). Dans un tweet publié précédemment, Prosser révèle que le communiqué de presse devrait être mis en ligne à ce moment-là. Dans ce pays, il serait 15 heures lorsque Apple présente l’Apple Watch Series 6 et l’iPad Air 4. Des photos de la tablette Apple sont apparues récemment.

Ou juste une annonce d’événement?

Mais il y a aussi des voix dissidentes. Mark Gurman, par exemple, a noté il y a quelques jours que les produits ne seraient probablement pas présentés dans un communiqué de presse. Apple préfère annoncer un événement en ligne le 8 septembre. Lors de cet événement, qui sera vraisemblablement diffusé en continu, nous pouvons nous attendre à la présentation de l’Apple Watch Series 6 and Co. Vous pouvez trouver ce tweet au bas de cet article.

Apple Watch Series 6 à l’automne

Jon Prosser a déjà publié il y a quelques semaines une feuille de route pour les prochains produits Apple. À ce stade, sa prédiction était qu’Apple dévoilerait officiellement l’Apple Watch Series 6 dans la «semaine du 7 septembre». Apple va également présenter un nouvel iPad – bien que Prosser ne révèle pas s’il devrait s’agir de l’iPad Air 4. Il y avait des rumeurs d’une sortie d’automne de ce modèle au printemps 2020.

Si Prosser a raison avec sa prédiction, vous pouvez vous attendre au prochain événement: selon Prosser, la keynote sur l’iPhone 12 aura lieu dans la semaine du 12 octobre. Tout ce que nous pensons savoir déjà sur l’Apple Watch Series 6 a été compilé pour vous dans un aperçu. Et qui sait – peut-être que dans quelques heures, nous serons certains de la nouvelle Apple Smartwatch.