Apple Watch SE sans ECG – mais avec les fonctionnalités de l’Apple Watch Series 5?

C’est ainsi que l’Apple Watch SE devrait être équipée: selon les rumeurs, Apple travaille sur une version bon marché de l’Apple Watch. Semblable à l’iPhone SE, il pourrait être basé sur un ancien modèle. Maintenant, il y a de nouvelles rumeurs sur les caractéristiques du portable.

Apparemment, l’Apple Watch SE est essentiellement l’Apple Watch Series 5, rapporte Lovetodream, connu pour ses fuites, sur Twitter. Une caractéristique, cependant, devrait manquer: la fonction ECG. Sans la possibilité de créer un électrocardiogramme sur le poignet, la smartwatch manquerait une caractéristique principale. Vous pouvez trouver ledit tweet plus bas dans cet article.

Série 3 ou série 5?

La question demeure, quelle est la probabilité de la prédiction de Lovetodream. Car selon les rumeurs précédentes, l’Apple Watch SE n’est pas basée sur la Série 5, mais sur la Série 3. Ce modèle disparaîtra du marché après l’apparition de l’Apple Watch bon marché.

Cela semble plausible, car Apple a déjà adopté une approche similaire avec l’iPhone SE. La première version de 2016 est basée sur l’iPhone 5s, qui avait 2,5 ans lors de sa première sortie. L’iPhone SE (2020), quant à lui, a plus ou moins repris le boîtier de l’iPhone 8, qui en mars de cette année avait également deux ans et demi. D’un autre côté, avec la sortie de l’iPhone Xs, Apple a retiré le seul iPhone X d’un an de sa propre gamme.

Apple Watch SE toujours à l’automne 2020?

Selon les rumeurs à ce jour, l’Apple Watch SE est une version en aluminium dans la version 42 mm. L’équipement comprenait donc la puce S6 et 16 Go d’espace de stockage. Le modèle devrait également offrir LTE et une fonction d’appel d’urgence. Le prix de la sortie se déplace autour de 200 €, ce qui correspond au prix de vente actuel de la série 3.

La question demeure quand Apple pourrait sortir une éventuelle smartwatch d’entrée de gamme. Jusqu’à présent, il a été dit que la publication devrait avoir lieu au printemps 2021. Mais il est également possible qu’Apple lance l’Apple Watch SE avec la Série 6 à l’automne 2020. Alors peut-être que le lancement sur le marché est beaucoup plus proche que nous ne le pensions auparavant.