Apple Watch sauve les cyclistes de la noyade

Un cycliste en Angleterre s’est fait prendre dans une rivière qui fait rage. Grâce à son Apple Watch, il a pu appeler les secouristes depuis l’eau. Une fois de plus, le portable s’avère être une vraie bouée de sauvetage en cas d’urgence.

L’Apple Watch a prouvé une fois de plus qu’elle est plus qu’un simple symbole de statut. Selon un rapport de la BBC, la montre intelligente a sauvé la vie d’un cycliste en Angleterre après qu’il soit tombé accidentellement dans une rivière inondée. Malgré le courant rapide, il a réussi à appeler les pompiers et à leur indiquer son emplacement.

Apple Watch reste en contact avec les pompiers

L’incident s’est produit à Rotherwas, Hereford, sur la rivière Wye, qui a été gonflée par de fortes pluies. Selon le reportage de la BBC, le cycliste blessé n’a pu appeler les pompiers que parce qu’il s’accrochait à une succursale. Il est resté dans l’eau pendant plus de vingt minutes et est resté en contact avec le chef des opérations via la smartwatch. Il a ensuite déclaré dans une interview à la BBC que le cycliste avait eu beaucoup de chance et avait beaucoup d’endurance pour s’accrocher à la branche glissante des inondations.

En fin de compte, l’Apple Watch a largement contribué à la découverte de la victime par les secouristes. Selon le chef des opérations, les masses d’eau ont lavé le cycliste à un bon kilomètre de l’endroit où il est tombé dans la rivière. En conséquence, il était non seulement difficile à atteindre, mais pas aussi facile à trouver.

Apple Watch n’est pas une bouée de sauvetage pour la première fois

Le cas du cycliste qui se noie n’est qu’un autre exemple de l’utilité de l’Apple Watch. Il y a quelques jours à peine, Fox a rapporté à San Antonio comment une femme kidnappée était sortie d’une situation difficile à l’aide de sa montre intelligente. Au moment opportun, elle a appelé la police du Texas, qui l’a ensuite localisée à l’aide de la carte SIM de la montre.

Il y a quelques mois, l’Apple Watch a également sauvé la vie de Zachary Zies. Elle a averti le patient cardiaque juste à temps que le rythme cardiaque était trop élevé. De cette manière, la fibrillation auriculaire a été neutralisée à temps et le jeune diplômé universitaire a échappé à un éventuel accident vasculaire cérébral.