Apple Watch Pro obtient sa première refonte majeure depuis des années

Avec l’Apple Watch Pro, qui est attendue pour l’automne 2022, le constructeur pourrait utiliser un nouveau design pour la première fois depuis des années. Cependant, aucun changement radical n’est prévu.

Avec la nouvelle Apple Watch Pro, qui selon les rumeurs précédentes devrait apparaître à l’automne, Apple pourrait introduire un nouveau design dans la division smartwatch pour la première fois depuis plusieurs années. C’est du moins ce que l’auteur de Bloomberg, Mark Gurman, affirme dans sa newsletter (via 9to5Mac).

La conception exacte reste un mystère

Cependant, l’auteur ne révèle pas exactement à quoi devrait ressembler la refonte de la nouvelle montre. La seule chose qui semble certaine, c’est qu’Apple n’adoptera pas le design des iPhone 12 et iPhone 13 avec leurs bords plutôt tranchants. Le format d’affichage de base ne devrait probablement pas changer non plus. Selon toute vraisemblance, Apple restera fidèle à l’affichage carré et ne proposera pas d’affichage de montre rond.

De plus, l’Apple Watch Pro devrait avoir un écran plus grand, une autonomie de batterie plus longue et un capteur pour mesurer la température corporelle par rapport aux modèles précédents. Gurman pense également que la montre pourrait fonctionner pendant des jours avec une seule charge grâce à un nouveau mode d’économie d’énergie.

De nouveaux capteurs évoluent évidemment

Selon Gurman, cependant, il n’y aura pas de nouveaux capteurs pour mesurer la pression artérielle et la glycémie. On dit que les deux sont à un stade précoce de développement. L’auteur ne s’attend pas à ce qu’un capteur mesure la tension artérielle avant 2025 au plus tôt et un capteur de glycémie pas avant la fin de la décennie.

L’Apple Watch Pro devrait élargir la gamme de montres intelligentes du fabricant. Apple veut s’en servir pour séduire davantage les sportifs de l’extrême en particulier. Gurman s’attend à ce que le modèle ait un prix nettement plus élevé par rapport aux montres Apple conventionnelles.