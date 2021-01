Apple Watch: peut-il détecter le coronavirus plus rapidement qu’un test?

Exacto Test d'Ovulation 10 Tests

Description : Le test d'ovulation Exacto peut vous être d'une grande utilité dans votre désir de grossesse . Il détecte les deux jours les plus favorables pour concevoir un enfant. Le test est cacactérisé par : sa sensibilité à 40 UI/L, sa précision et sa fiabilité à plus de 99 % (une étude clinique a été